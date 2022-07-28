Сетевое издание|18+|Четверг|28 июл 2022|11:30
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Глас народа

Под окнами пензенских чиновников разлеглись «священные коровы»

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Здание администрации одного из муниципальных образований в Пензенской области облюбовали коровы. Фото животных, устроивших лежбище под окнами чиновников, опубликовали в сообществе «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».

«В Сурск приезжая, будьте готовы: священные тут обитают коровы! Коровки с кайфом отдыхают у здания администрации города Сурска», - написала автор фото, уточнив, что оно сделано в четверг, 28 июля.

Однако картина может показаться идиллической лишь на первый взгляд. По словам местной жительницы, крупный рогатый скот создает проблемы на улицах города.

«Я устала отбиваться от огромного стада коров, которые постоянно атакуют наш участок, снося на своем пути все и вся. Почему ваши коровы гуляют где хотят, разоряют огороды, создают помехи на автомобильной дороге? Для выпаса есть другие места, и эти места уж точно не в городе на дорогах. Я переживаю за детей. Еще раз повторяю, что мы не в Индии, коровы не кошки, и они не могут бродить где им вздумается...» - поделилась эмоциями женщина и попросила владельцев животных более ответственно относиться к выпасу.

Ранее на то, что возле ее дома проходит коровья тропа, пожаловалась жительница села Шукша Лунинского района. С владельцем скота провели беседу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Буртаски к чиновникам пришли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

создают помехи на автомобильной дороге
Как в Богословке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я устала отбиваться от огромного стада коров, которые постоянно атакуют наш участок, снося на своем пути все и вся.
Раньше в хозяйстве у каждого были вилы для этих целей...

Гость||

Гость писал(a):

от огромного стада коров, которые постоянно атакуют наш участок, снося на своем пути все и вся.
А можно поястнить, что это они там у вас сносят то?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

создают помехи на автомобильной

> дороге

Как в Богословке.

Проезжал через Кавказ 75-м в августе по транскавказскому маршруту.

Да, на дорогах близ деревенек временами лежали коровы,

греются и что-то жуют. Хотя вокруг одни голые скалы.

Поднялся по канатке на Эльбрус - там у Приюта

Пастухова тоже лежит коровёнка и что-то жуёт.

Как её туда затащили - непонятно.

Наверное, ещё телёнком.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Как её туда затащили - непонятно. Наверное ещё телёнком.
Для альпинистов тёлку держат?

Гость||

Вот до чего доводит муниципальная служба.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Проезжал через Кавказ
Служил на Кавказе. Там и коровы другие, на велосипед похожи. Транспорта не боятся, ложатся на дорогу под БТР бесстрашно.

Гость||

Гость писал(a):

А можно поястнить, что это они там у вас сносят то?
капусту жрут, по грядкам идут напролом, срут

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

у Приюта

Пастухова тоже лежит коровёнка и что-то жуёт.

Как её туда затащили - непонятно.

Наверное, ещё телёнком.

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
у Приюта

Пастухова тоже лежит коровёнка и что-то жуёт.

Как её туда затащили - непонятно.

Наверное, ещё телёнком.

КРС в тех краях авляются важнейшей составляющей экономики, при свободном выпасе на горных лугах. Стада там знатные, коровы, овцы, лошади... По горам они лазят без проблем.

Гость||

Гость писал(a):

что это они там у вас сносят то?

капусту жрут, по грядкам идут напролом, срут

А почему вы себе капусту и на улице сажаити?

Гость||

Да и свиньи там резвее. С треугольником на шее, чтобы в чужие заборы не пролазали.

Гость||

Гость писал(a):

А почему вы себе капусту и на улице сажаити?
Надо на окне в горшках?

Гость||

Гость писал(a):

А почему вы себе капусту и на улице сажаити?

Надо на окне в горшках?

Надо в огороде. Который и называется "огород", подсказать почему?

Гость||

Гость писал(a):

Надо в огороде. Который и называется "огород", подсказать почему?
А Вы саму новость читали? Или только комментарии?

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Имя: Гость
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