Под окнами пензенских чиновников разлеглись «священные коровы»

28.07.2022 | 10:07

Здание администрации одного из муниципальных образований в Пензенской области облюбовали коровы. Фото животных, устроивших лежбище под окнами чиновников, опубликовали в сообществе «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».

«В Сурск приезжая, будьте готовы: священные тут обитают коровы! Коровки с кайфом отдыхают у здания администрации города Сурска», - написала автор фото, уточнив, что оно сделано в четверг, 28 июля.

Однако картина может показаться идиллической лишь на первый взгляд. По словам местной жительницы, крупный рогатый скот создает проблемы на улицах города.

«Я устала отбиваться от огромного стада коров, которые постоянно атакуют наш участок, снося на своем пути все и вся. Почему ваши коровы гуляют где хотят, разоряют огороды, создают помехи на автомобильной дороге? Для выпаса есть другие места, и эти места уж точно не в городе на дорогах. Я переживаю за детей. Еще раз повторяю, что мы не в Индии, коровы не кошки, и они не могут бродить где им вздумается...» - поделилась эмоциями женщина и попросила владельцев животных более ответственно относиться к выпасу.

Ранее на то, что возле ее дома проходит коровья тропа, пожаловалась жительница села Шукша Лунинского района. С владельцем скота провели беседу.