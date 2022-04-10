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Глас народа

Пензенец предложил решение проблемы с заторами в Терновке

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Житель Пензы предложил изменить режим работы светофора на пересечении улиц Терновского и Ростовской. По его мнению, это может поспособствовать решению проблемы транспортных заторов.

«Из-за этого светофора каждое утро стоит половина Терновки (главная дорога в центр и обратно). Проезжая этот светофор, машины и общественный транспорт не то что едут, они летят.

Я хочу, чтобы услышали те, кто отвечает за эти светофоры, чтобы увеличили время зеленого цвета для главной дороги в Терновке в сторону центра, ну, естественно, и в обратную сторону, хотя бы до 120 секунд, чтобы смог проехать большой поток машин, я не думаю, что сложно будет постоять 2 минуты с других двух сторон улицы Ростовской, так как с улицы Ростовской машин проезжает в разы меньше, чем с главной дороги», - написал горожанин, пост которого опубликовала группа «Подслушано Терновка - Гидрострой».

Автор заявил, что тогда люди не будут подолгу стоять в пробке и терять сознание в душном общественном транспорте.

«Ты доедешь до следующего светофора и так же встанешь и опять будешь кричать, что дело в светофоре, но только в другом»; «Вот в том и дело, что светофоров наставили целую кучу, и плюс заторы начались уже с 6:30, дорогу надо либо расширять (что навряд ли), либо выезды из Терновки делать дополнительные», - так на сообщение пензенца отреагировали другие пользователи.

Проблема заторов в Терновке поднималась перед властями города и области неоднократно, но решение до сих пор не найдено.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Давно пора там запретить заторы!

Гость||

Как в Китае сделать - день едут на машинах с чётными номерами, день с нечётными. Общественный транспорт ещё никто не запрещал.

А то вон сколько бояр на своих колесницах развелось, всё жалуются, что плохо живут. К людям ближе надо быть, вникать в их проблемы, глядишь и наладится житуха.

Гость||

домов понаставили через каждый метр, а на инфраструктуру наложили))) правильно, за нее откаты никто не даст)))

Гость||

Светофоры по 15 секунд сделать!

Жоповозы должны стоять в пробках!

Сделать полосу для обществ транспорта выделенную, тем самым дать развитию общественного транспорта!

Гость||

Ерунда,только вертолёты спасут.

Гость||

Гость писал(a):

Как в Китае сделать - день едут на машинах с чётными номерами, день с нечётными.
у меня 2 машины-на одной номер четный,на другой нечетный))

Гость||

Гость писал(a):

Ерунда,только вертолёты спасут.
тогда начнутся пробки из вертолетов. будут висеть в пробке над тобой и трещать

Гость||

Всё плохо живут, едут утром на работу, вечером с работы, три, четыре остановки на общественном транспорте, сейчас всё господа!!! А официально полгорода нигде не работает, чтобы не платить налоги с зарплаты, а получать официально дет. Пособия, ещё и рассуждают о том, что город им что то должен. Этот сфетофор и так загорается только на 17с, чтобы могли перейти дорогу пешеходы, рядом школа, а пешеходы дети, а уж если бабка инвалид то она физически не сможет перейти дорогу. Но нашим водителям, нужно, чтобы всё дороги в городе были как автострады и они могли разгоняться до 110км.ч.Но пробки и заторы не из-за светофоров, а из-за аварий этих же водителей.

Гость||

стрелка с трассы м5 на заставу арбековскую, горит секунд 15....потом 2 минуты ожидания. в чём проблема увеличить на 10 секунд? затора не будет ни до светафора ни после.

Имя: Гость
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