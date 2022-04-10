Пензенец предложил решение проблемы с заторами в Терновке

10.04.2022 | 15:37

Житель Пензы предложил изменить режим работы светофора на пересечении улиц Терновского и Ростовской. По его мнению, это может поспособствовать решению проблемы транспортных заторов.

«Из-за этого светофора каждое утро стоит половина Терновки (главная дорога в центр и обратно). Проезжая этот светофор, машины и общественный транспорт не то что едут, они летят.

Я хочу, чтобы услышали те, кто отвечает за эти светофоры, чтобы увеличили время зеленого цвета для главной дороги в Терновке в сторону центра, ну, естественно, и в обратную сторону, хотя бы до 120 секунд, чтобы смог проехать большой поток машин, я не думаю, что сложно будет постоять 2 минуты с других двух сторон улицы Ростовской, так как с улицы Ростовской машин проезжает в разы меньше, чем с главной дороги», - написал горожанин, пост которого опубликовала группа «Подслушано Терновка - Гидрострой».

Автор заявил, что тогда люди не будут подолгу стоять в пробке и терять сознание в душном общественном транспорте.

«Ты доедешь до следующего светофора и так же встанешь и опять будешь кричать, что дело в светофоре, но только в другом»; «Вот в том и дело, что светофоров наставили целую кучу, и плюс заторы начались уже с 6:30, дорогу надо либо расширять (что навряд ли), либо выезды из Терновки делать дополнительные», - так на сообщение пензенца отреагировали другие пользователи.

Проблема заторов в Терновке поднималась перед властями города и области неоднократно, но решение до сих пор не найдено.