Пензячка показала заваленный снегом каток на Жемчужной

08.01.2022 | 12:54

В субботу, 8 января, жительница Пензы Мария Р. распространила в соцсетях сообщение о катке на Жемчужной, 30, использовать который по назначению не представляется возможным.

По ее словам, за объектом должно следить ООО «Лидер».

«Вот так второй год эта организация заливает данный каток. При обращении к ним с вопросом, будет ли залит каток, они ответили: «Да». Вот залили так залили, ничего не скажешь! Катайся не хочу! А дети вынуждены придумывать себе, чем заняться», - возмутилась женщина.

Мария сняла каток на камеру телефона и обнародовала запись. На ней видно, что площадка завалена снегом, местами сугробы выше забора. Покататься на коньках здесь точно не получится.

Источник: видео Марии Родниковой, vk.com/penza_live.