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Глас народа

Пензенцев предупредили об опасном незнакомце на Олимпийской аллее

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Жительница Пензы рассказала о нездоровом поведении мужчины, встреченного ею в лесном массиве на Западной Поляне. Она опубликовала пост в сообществе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте»

«Сегодня гуляли с собакой между Олимпийскими аллеями, собирая грибы, и наткнулись на онаниста. Высокий мужчина в синей куртке», - описала женщина незнакомца.

По ее словам, мужчина часто гуляет в этом районе. Она предупредила об опасности всех местных жителей: «Будьте внимательны, особенно с детьми».

В комментариях пензенцы поделились своими историями встреч с неадекватными гражданами.

«Там частенько подобные персонажи. Теща как-то наткнулась на подобного поехавшего и начала его поносить всеми возможными словами. А тому как раз это и надо же, чтобы на него смотрели. А сейчас к тому же осень, обострение людей с психическими отклонениями. И, как правило, они безвредны», - предположил один из интернет-пользователей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

И, как правило, они безвредны
что еще за правило о безвредности людей с психическими отклонениями?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

И, как правило, они безвредны
что

> еще за правило о безвредности людей с психическими отклонениями?

------------------------------------

Отклонениями от чего? От согласия с вами?

Гость||

Довели людей до "ручки")))))) Жесть, вот у вас статьи с утреца ))))

Гость||

Это был дурачок, который тут про "пьянь" пишет.

Имя: Гость
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