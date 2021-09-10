Пензенцев предупредили об опасном незнакомце на Олимпийской аллее

Жительница Пензы рассказала о нездоровом поведении мужчины, встреченного ею в лесном массиве на Западной Поляне. Она опубликовала пост в сообществе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте»
«Сегодня гуляли с собакой между Олимпийскими аллеями, собирая грибы, и наткнулись на онаниста. Высокий мужчина в синей куртке», - описала женщина незнакомца.
По ее словам, мужчина часто гуляет в этом районе. Она предупредила об опасности всех местных жителей: «Будьте внимательны, особенно с детьми».
В комментариях пензенцы поделились своими историями встреч с неадекватными гражданами.
«Там частенько подобные персонажи. Теща как-то наткнулась на подобного поехавшего и начала его поносить всеми возможными словами. А тому как раз это и надо же, чтобы на него смотрели. А сейчас к тому же осень, обострение людей с психическими отклонениями. И, как правило, они безвредны», - предположил один из интернет-пользователей.
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penzainform.ru писал(a):что еще за правило о безвредности людей с психическими отклонениями?