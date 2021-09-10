Пензенцев предупредили об опасном незнакомце на Олимпийской аллее

10.09.2021 | 09:10

Жительница Пензы рассказала о нездоровом поведении мужчины, встреченного ею в лесном массиве на Западной Поляне. Она опубликовала пост в сообществе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте»

«Сегодня гуляли с собакой между Олимпийскими аллеями, собирая грибы, и наткнулись на онаниста. Высокий мужчина в синей куртке», - описала женщина незнакомца.

По ее словам, мужчина часто гуляет в этом районе. Она предупредила об опасности всех местных жителей: «Будьте внимательны, особенно с детьми».

В комментариях пензенцы поделились своими историями встреч с неадекватными гражданами.

«Там частенько подобные персонажи. Теща как-то наткнулась на подобного поехавшего и начала его поносить всеми возможными словами. А тому как раз это и надо же, чтобы на него смотрели. А сейчас к тому же осень, обострение людей с психическими отклонениями. И, как правило, они безвредны», - предположил один из интернет-пользователей.