Человек уже умер: пензенцев попросили пропускать скорую помощь

06.09.2021 | 11:50

Жители Пензы напомнили автомобилистам о необходимости пропускать машины скорой помощи с включенными спецсигналами. Проблему подняли в сообществе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте» в понедельник, 6 сентября.

«В чернейший список тех, кто не пропускает в пробке скорые! Сил нет на это смотреть! Ну неужели так сложно подвинуться!» - обратился к жителям региона интернет-пользователь, пожелавший остаться неназванным.

5 сентября на участке трассы М5 «Урал», проходящем через Пензу, возник серьезный затор. По словам водителей, пробка начиналась от автосалона на улице Ульяновской, выезд из Зари был затруднен. Длина затора превышала километр. Причиной его образования оказались ремонтные работы.

Очевидцы рассказали, что в ловушке оказались не только личные автомобили пензенцев, но и специализированный транспорт.

«В пробке на М5 несколько скорых застряли! Самое жуткое, когда они через некоторое время отключают сирену. Как-будто человек уже умер и торопиться больше некуда...» - поделился эмоциями горожанин.