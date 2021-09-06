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Глас народа

Человек уже умер: пензенцев попросили пропускать скорую помощь

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Жители Пензы напомнили автомобилистам о необходимости пропускать машины скорой помощи с включенными спецсигналами. Проблему подняли в сообществе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте» в понедельник, 6 сентября.

«В чернейший список тех, кто не пропускает в пробке скорые! Сил нет на это смотреть! Ну неужели так сложно подвинуться!» - обратился к жителям региона интернет-пользователь, пожелавший остаться неназванным.

5 сентября на участке трассы М5 «Урал», проходящем через Пензу, возник серьезный затор. По словам водителей, пробка начиналась от автосалона на улице Ульяновской, выезд из Зари был затруднен. Длина затора превышала километр. Причиной его образования оказались ремонтные работы.

Очевидцы рассказали, что в ловушке оказались не только личные автомобили пензенцев, но и специализированный транспорт.

«В пробке на М5 несколько скорых застряли! Самое жуткое, когда они через некоторое время отключают сирену. Как-будто человек уже умер и торопиться больше некуда...» - поделился эмоциями горожанин.

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Гость||

Для скорых надо сделать выделенную полосу, и чтобы никто туда носа сунуть не смел

Гость||

пензенцы уже давно просят руководство страной и регионом прекратить воровать и наконец начать работать.

Гость||

пензенцы просят руководство страной регионом прекратить врать и воровать и наконец начать работать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.09.2021 12:07|

пензенцы уже давно просят руководство страной и регионом прекратить воровать и наконец начать работать.

У вас у всех граждан России 19-го сентября будет шанс поступить по совести для того, чтоб эта просьба исполнилась! А особенно члены избиркомов, хотелось бы, чтоб поступали по-совести.

Гость||

пензенцы просят руководство страной регионом прекратить врать и воровать и наконец начать работать.

Гость||

В чем сложность пропустить не понимаю. Стоят машины, едет скорая, начинаем сдвигаться вправо, уменьшая боковой интервал. В московских пробках именно так и пропускают все спецслужбы.

Гость писал(a):

сделать выделенную полосу, и чтобы никто туда носа сунуть не смел
вы ж понимаете, что с российским менталитетом это невозможно, чтоб никто не лез на выделенную полосу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самое жуткое, когда они через некоторое время отключают сирену. Как-будто человек уже умер и торопиться больше некуда...
Действительно ужасно... особенно видишь, когда скорая едет в потоке, подъезжает к затору, включает проблесковый маячок и стрену и шпарит по встречке, а потом отключает. Наверное пациенту резко становится хуже, но... не успевают и отключают.

Гость||

Для чего скорая включает сирену, если движется поздно вечером по пустому пр Строителей? Специально, создают истерию? Люди устали от всего, а самое главное от постоянного вранья.

Гость||

Старшее поколение помнит, скорее всего, как в Советское время ГАИ "дрессировало" водителей на эту тему. Пускали по городу или машину скорой помощи, или пожарную машину с включенными маячками и сиреной, а сами ехали следом и наблюдали как ведут себя водители. Тех, кто не пропускал спецмашины, останавливали и забирали водительские права. И, в определённый день недели проштрафившихся собирали в ГАИ на воспитательную беседу и определение каждому персонального наказания. И это эффективно действовало! Можете подробно расспросить В.Ф.Едалова.

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