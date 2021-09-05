Сезон пробок на М5 продлен: водители сообщили о заторе из-за ремонта

В воскресенье, 5 сентября, автомобилисты в паблике «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте», а также в мессенджере Viber пожаловались на затор, сформировавшийся на трассе М5.
По их словам, большая пробка начинается от автосалона на Ульяновской улице. Выезд из Зари затруднен. Длина затора превышает километр.
Первые сообщения о дорожном коллапсе появились в 9:03. На 11:55 ситуация не улучшилась.
«Чтобы выходные не прошли зря. И лето уже прошло. Дорожники решили продлить сезон пробок на трассе М5. Решили снять хороший асфальт. Спасибо за заботу», - пошутил участник чата водителей Пензы в Viber.
Фото vk.com/sova_penza.
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Логика: если дороги нормальные - их не надо ремонтировать. Если не ремонтировать, значит дорожники не нужны и финансы останутся не освоены. Сл-но, они останутся без денег. А этого допустить нельзя. Потому снимается новый асфальт и укладывается заново. Все при деле. Бюджет распилен.