Сезон пробок на М5 продлен: водители сообщили о заторе из-за ремонта

05.09.2021 | 12:32

В воскресенье, 5 сентября, автомобилисты в паблике «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте», а также в мессенджере Viber пожаловались на затор, сформировавшийся на трассе М5.

По их словам, большая пробка начинается от автосалона на Ульяновской улице. Выезд из Зари затруднен. Длина затора превышает километр.

Первые сообщения о дорожном коллапсе появились в 9:03. На 11:55 ситуация не улучшилась.

«Чтобы выходные не прошли зря. И лето уже прошло. Дорожники решили продлить сезон пробок на трассе М5. Решили снять хороший асфальт. Спасибо за заботу», - пошутил участник чата водителей Пензы в Viber.

Фото vk.com/sova_penza.