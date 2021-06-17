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Глас народа

ДТП в центре заставило пензенцев обсудить нарушение правил парковки

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Пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают видеозапись момента ДТП на улице Кирова. Авария произошла вечером, в среду, 16 июня, напротив дома № 58а.

По кадрам можно предположить, что причиной ДТП стала поспешность водителя, который двигался на скорости выше, чем у основного потока машин. Автомобилист не справился с управлением и врезался в припаркованную на первой полосе легковушку с включенной аварийкой.

Внимание комментировавших пост пользователей привлекла прежде всего стоянка в неположенном месте. Они отметили, что у здания, где проходят занятия по художественной гимнастике у детей, автомобилисты часто оставляют транспорт, включая аварийный сигнал и ожидая, когда можно будет забрать ребенка.

«Попробуйте в центре днем найти место для парковки, хоть платное. У «Пассажа» не выйдет. Платно и то редко можно. Стоящая машина не мешала проезду», - указал комментаторам пензенец.

Другой участник обсуждения возразил ему, что дело не в помехе проезду, а в правилах.

«Во вторник ездил в «Гостиный ряд». Сделал два круга по Московской-Бакунина-Володарского и нашел место на Бакунина. А ведь мог бы встать вторым рядом, я ж быстро - только в магазин и обратно. И не помешал бы никому. А раз не помешал - не нарушил», - написал он.

Лишь два комментатора обсудили действия не справившегося с управлением водителя легковушки.

«Ехать быстрее скорости потока до хорошего не доводит. По идее, аварию спровоцировала машина с соседней полосы, но если бы он ехал с нормальной скоростью, этого бы не случилось. Да и на что он рассчитывал, если у него на его полосе впереди была помеха», «После резкого маневра его начало сносить на припаркованное авто. И если бы не это авто, то вылетел бы на тротуар», - отметили они.

Видео vk.com/sova_penza.

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Гость||

Большой пустырь на Кирова напротив Центробанка, где много лет забор стоял, закатали в асфальт. Наверное, парковка будет платная - частная собственность.

Гость||

Опять понты гонщика спровоцировали ДТП...

Гость||

У 4 школы бешеные мамаши постоянно ставят авто на аварийке, иногда в два ряда.

Гость||

Гость писал(a):

У 4 школы бешеные мамаши постоянно ставят авто на аварийке, иногда в два ряда.
Это у любой школы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Попробуйте в центре днем найти место для парковки
Что за ленивый народ, привыкли оставлять машину у подъезда, а пройти лишние 200 метров в лом

Имя: Гость
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