На контейнерной площадке на улице Кижеватова хозяйничают крысы

08.06.2021 | 10:33

Во вторник, 8 июня, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился пензенец с улицы Кижеватова по имени Алексей. Он предоставил видео контейнерной площадки, по которой бегают упитанные крысы.

Запись была сделана накануне, 7-го числа. На ней видно, что грызуны (как взрослые, так и, по-видимому, нового поколения) не особо боятся человека, снимающего их на камеру.

«Помойка расположена у дома № 10 на улице Кижеватова. Крысы появились на ней еще прошлой осенью, но их было не так много. Зимой они где-то прятались, лишь иногда показывались по одной. А сейчас расплодились в великом множестве», - рассказал пензенец.

По его словам, плодовитости зверьков способствует то, что местные пенсионерки оставляют на контейнерной площадке еду для кошек и голубей. Те, правда, не слишком охотно употребляют корм (возможно, опасаются сами попасть на зуб грызунам во время трапезы), а вот крысам остатки человеческой пищи доставляют большое удовольствие.

Также Алексей рассказал, что жильцы обращались в администрацию Первомайского района с жалобой на захламленность площадки. Мусор убрали, однако крыс никто не травил.

Это не первая жалоба пензенцев на опасное соседство с грызунами. В марте крысы вовсю хозяйничали на мусорной площадке у дома № 24 на улице Пушанина (микрорайон Гидрострой). Сюжет программы «Наши новости» на эту тему был опубликован на портале PenzaInform.ru 10-го числа, а 13-го прошли работы по дератизации.