10.03.2020 | 16:33

В год Крысы грызуны совершенно потеряли страх. На Пушанина они уже как основные жители: чувствуют себя вольготно, от людей не прячутся. Контейнерная площадка у дома № 24 в их полном распоряжении. Подвалы зданий, сараи - тоже вотчина голохвостых. Зверьков не сосчитать: они плодятся быстро, шныряют где им вздумается.

«В этом доме точно есть, и в других домах есть. Они уже везде и всюду разбежались. В декабре их уже было очень много, я даже не могла к мусорке подойти - их куча была. Растерялась, даже не сосчитала, не могла выкинуть мусор», - пожаловалась жительница Пензы.

Рядом с баками уложены бетонные плиты, в них есть отверстия. Их грызуны с площадки и выбрали в качестве жилья. Снуют туда-обратно, приносят припасы, перепрятывают.

«Есть, да и пусть живут. Кому они мешают? Они не кусаются», - отметил горожанин.

Жители приносят мусор, шумят - крысам все равно. Вполне возможно, что их уже гораздо больше, чем обитателей в домах на Пушанина. Армия грызунов в свой год набирает силу и вряд ли принесет пользу городу и его населению.

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