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Общество | На ул. Пушанина на мусорной площадке завелись полчища крыс

10.03.2020|16:33
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В год Крысы грызуны совершенно потеряли страх. На Пушанина они уже как основные жители: чувствуют себя вольготно, от людей не прячутся. Контейнерная площадка у дома № 24 в их полном распоряжении. Подвалы зданий, сараи - тоже вотчина голохвостых. Зверьков не сосчитать: они плодятся быстро, шныряют где им вздумается.

«В этом доме точно есть, и в других домах есть. Они уже везде и всюду разбежались. В декабре их уже было очень много, я даже не могла к мусорке подойти - их куча была. Растерялась, даже не сосчитала, не могла выкинуть мусор», - пожаловалась жительница Пензы.

Рядом с баками уложены бетонные плиты, в них есть отверстия. Их грызуны с площадки и выбрали в качестве жилья. Снуют туда-обратно, приносят припасы, перепрятывают.

«Есть, да и пусть живут. Кому они мешают? Они не кусаются», - отметил горожанин.

Жители приносят мусор, шумят - крысам все равно. Вполне возможно, что их уже гораздо больше, чем обитателей в домах на Пушанина. Армия грызунов в свой год набирает силу и вряд ли принесет пользу городу и его населению.

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Гость|10.03.2020 19:06|

Это еда.Получаете лицензию у главы(придётся подождать,яички считает у уточек) и всё,постоянно с мясом.

Гость|10.03.2020 19:06|

Отлавливать,замораживать и отправлять в Китай.(не травить)

Их там кушают.

Гость|10.03.2020 19:35|

терновка рулит!

Гость|10.03.2020 19:44|

Уважаемые зоозащитники!!!

Нужно отлавливать крыс гуманными живоловками,делать им кастрацию и стерилизацию. Это уменьшит и со временем сведёт к нолю поголовье грызунов.

Не благодарите за идею,бесплатно.

Гость|10.03.2020 19:48|

Не трогайте крыс! Это их год. Не то Китайцы осерчают и Крыс коронуют... Будет, потом эпидемия...

Имя: Гость
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