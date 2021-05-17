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Глас народа

На мосту в Пензе заметили «одинокого самурая»

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Появление пешехода на проезжей части заставило пензенских автомобилистов посочувствовать друг другу. Инцидент произошел на путепроводе имени Капашина (также известном как Измайловский) в ночь с 16 на 17 мая.

Видеозапись, на которой запечатлен прогуливающийся по мосту человек, выложили в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». Увидев пешехода, шофер автомобиля, на котором был установлен регистратор, снизил скорость и дал ему пройти.

«Неожиданно», - прокомментировал произошедшее автор поста.

В комментариях пензенцы не пожалели оскорбительных эпитетов для пешехода. Одни предположили, что он находился под воздействием запрещенных веществ. Другие - что такой поступок спровоцировала жаркая погода.

«Его снести могли», «Посадят как за хорошего», «Мне жаль нашего брата автомобилиста», - рассудили в комментариях участники сообщества.

Еще один интернет-пользователь предположил, что молодой человек на проезжей части участвовал в съемке ролика.

«Одинокий самурай продолжает свой путь», - добавила еще одна подписчица.

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Гость||

Казак, свободный человек, имел он ваши правила.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Инцидент произошел на путепроводе имени Капашина (также известном как Измайловский) в ночь с 16 на 17 мая.
ФУ БХУХО как был так и останется. penzainform.ru писал(a):
Появление пешехода на проезжей части заставило пензенских автомобилистов посочувствовать другу другу.
Датый или обдолбаный скорее всего ,но есть одна большая проблема на этом мосту не возможно пройти от Измайлова до Либерсона так как пешеходная часть перекрыта из-за недостроенных ( в том числе из-за Капашина!) крыльев моста. Как мост вообще приняли непонятно ведь строился как эвакуационный мост.

Гость||

Мост известен как бухой, а не измайловский

Гость||

А для нас он навсегда останется Измайловским путепроводом.

Имя: Гость
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