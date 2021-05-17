На мосту в Пензе заметили «одинокого самурая»

17.05.2021 | 09:55

Появление пешехода на проезжей части заставило пензенских автомобилистов посочувствовать друг другу. Инцидент произошел на путепроводе имени Капашина (также известном как Измайловский) в ночь с 16 на 17 мая.

Видеозапись, на которой запечатлен прогуливающийся по мосту человек, выложили в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». Увидев пешехода, шофер автомобиля, на котором был установлен регистратор, снизил скорость и дал ему пройти.

«Неожиданно», - прокомментировал произошедшее автор поста.

В комментариях пензенцы не пожалели оскорбительных эпитетов для пешехода. Одни предположили, что он находился под воздействием запрещенных веществ. Другие - что такой поступок спровоцировала жаркая погода.

«Его снести могли», «Посадят как за хорошего», «Мне жаль нашего брата автомобилиста», - рассудили в комментариях участники сообщества.

Еще один интернет-пользователь предположил, что молодой человек на проезжей части участвовал в съемке ролика.

«Одинокий самурай продолжает свой путь», - добавила еще одна подписчица.