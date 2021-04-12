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Глас народа

Пензячка рассказала о задымлении на шоу «Цирка на льду»

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В воскресенье, 11 апреля, пользователи в группе «Черный список» социальной сети «ВКонтакте» выразили недовольство представлением, которое им предложил «Цирк на льду».

Кроме того, по словам пензенцев, во время шоу произошло ЧП.

«Список номеров, представленный в анонсе, не соответствует действительности. Заманивают красочными анонсами. Еще и технические неполадки: пошел дым и, соответственно, запах. И это два раза за одно представление! Хорошо, зрители спокойно отреагировали и начали потихонечку, без паники выходить», - написала горожанка Екатерина.

Пензячка не указала, когда именно она побывала на представлении.

С ее мнением согласились другие участники обсуждения.

«Деньги на ветер! Половины анонсируемых номеров нет. Вместо 4 секторов всего два. Сцена малюсенькая. Программа вообще ни о чем. Ребенок практически с самого начала спрашивала: «Мам, скоро домой?» Не смогли заинтересовать», «Поддерживаю! Задержали представление на полчаса, номера далеки от того, что рекламируют, примитив полный», - пожаловались горожане.

Корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» связался с начальником пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анной Шупиловой. Она сообщила, что вызовов по поводу задымления спасателям не поступало.

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