16.01.2021 | 15:04

В субботу, 16 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от жителя областного центра по имени Иван. Молодого человека возмутило хамство владельца автомобиля, наплевавшего на пешеходов.

«Вчера вечером на улице Красной дорожку, протоптанную в снегу, перегородил BMW. Рядом - свободный карман для парковки, но почему-то владелец машины решил повернуть на внутриквартальную дорогу к дому № 45 и остановиться под знаком «Движение запрещено». Пешеходам приходилось лезть по сугробам, чтобы обогнуть машину», - рассказал пензенец.

Примечательно, что госномер у машины московский - Е128ТС/777.

«Я очень не люблю обобщений типа «все москвичи - зазнайки и хамы». Но этот как раз тот случай, когда столичный житель явно наплевал на трудности провинциалов и припарковался там, где ему приспичило», - резюмировал автор.

Иван привел другой случай, которому стал свидетелем буквально через пару минут: на той же Красной два молодых человека вытащили легковушку, застрявшую в сугробе. Прицепили трос, потянули - и машина оказалась на свободе. Девушка за рулем горячо благодарила спасителей, а они рассмеялись, сели в свою машину и уехали.

«Не важно, пешеход ты или водитель, - важно, какой ты человек. Пожалуйста, давайте с уважением относиться друг к другу, тем более в такую сложную погоду, когда каждому из нас в любую минуту может потребоваться помощь. Или хотя бы не станем создавать дополнительных сложностей - их и так хватает», - завершил письмо автор.