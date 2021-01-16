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Глас народа | В Пензе BMW с московскими номерами перекрыл путь пешеходам

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В субботу, 16 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо от жителя областного центра по имени Иван. Молодого человека возмутило хамство владельца автомобиля, наплевавшего на пешеходов.

«Вчера вечером на улице Красной дорожку, протоптанную в снегу, перегородил BMW. Рядом - свободный карман для парковки, но почему-то владелец машины решил повернуть на внутриквартальную дорогу к дому № 45 и остановиться под знаком «Движение запрещено». Пешеходам приходилось лезть по сугробам, чтобы обогнуть машину», - рассказал пензенец.

Примечательно, что госномер у машины московский - Е128ТС/777.

«Я очень не люблю обобщений типа «все москвичи - зазнайки и хамы». Но этот как раз тот случай, когда столичный житель явно наплевал на трудности провинциалов и припарковался там, где ему приспичило», - резюмировал автор.

Иван привел другой случай, которому стал свидетелем буквально через пару минут: на той же Красной два молодых человека вытащили легковушку, застрявшую в сугробе. Прицепили трос, потянули - и машина оказалась на свободе. Девушка за рулем горячо благодарила спасителей, а они рассмеялись, сели в свою машину и уехали.

«Не важно, пешеход ты или водитель, - важно, какой ты человек. Пожалуйста, давайте с уважением относиться друг к другу, тем более в такую сложную погоду, когда каждому из нас в любую минуту может потребоваться помощь. Или хотя бы не станем создавать дополнительных сложностей - их и так хватает», - завершил письмо автор.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я очень не люблю обобщений типа «все москвичи - зазнайки и хамы». Но этот как раз тот случай, когда столичный житель явно наплевал на трудности провинциалов и припарковался там, где ему приспичило», - резюмировал автор.
Не факт ,что водитель москвич.

Гость||

в таких случая особенно в темное время время суток это хорошо лечится с помощью гвоздя

Гость||

Гость писал(a):

в таких случая особенно в темное время время суток это хорошо лечится с помощью гвоздя
Сказал человек с опухоль головного мозга, которая вообще не лечится

Гость||

при чем здесь москвич? местный балбес купил с номерами и оставил столичные регзнаки когда можно было. Деревенское воспитание.

Гость||

Насрите ему на капот

Гость||

А у комментатора на 15.29 воспитание городское.))

Гость||

Это не москвич, он из городище нашего, и цена этой машинки 200 000 руб, ей уже 20 лет, крутизны нет никакой, на ней 4 ареста, не платит, денег нет видимо

Гость||

Платят лохи,а чел крут

Гость||

Гость писал(a):

Платят лохи,а чел крут
лох потише будь

Гость||

Крут! это когда сорит деньгами, а это понты дешевые деревенские городищенские

Гость||

Не видите что ли, "успешный пензюк", на заработках в Москве накопил наконец то на 15 летнюю беху и приехал показать чего он достиг.

Гость||

Чел достиг совершенства,его подвиг обсуждается на ПИ.

Гость||

Зеркала с ноги ушатать - в следующий раз подумает. Я так и сделал раз, будет знать, кто здесь ПАПА!

Гость||

шило в помощь...

Гость||

Он купил её за 200 000 руб, ржавое корыто 2000 г/в

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Имя: Гость
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