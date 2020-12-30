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Глас народа | На дороге Никольск - Пенза водителю встретились дикие животные

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Неожиданная встреча произошла на ночной дороге в Пензенской области. Видеозапись с регистратора автовладелец выложил в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены три косули, выхваченные светом фар. Одна из них быстро убегает, вторая неторопливой рысью пересекает дорогу и тоже скрывается в темноте, а третья словно и не обращает внимания на медленно приближающийся автомобиль, а потом грациозно, без спешки уходит вслед за сородичами.

«Вот такая семейка попалась нам по дороге из Никольска в Пензу!» - написал автор видео.

Встречи с дикими копытными на дорогах Пензенской области нередки. В июле на дороге из Пензы в Золотаревку лишь внимание и осторожность уберегли водителя от ДТП с участием косули. Автовладелец вовремя сумел затормозить. После сигнала клаксона копытное умчалось в лес.

Однако не всегда подобные происшествия заканчиваются благополучно - как правило, косули гибнут. В конце апреля животное попало под колеса в Никольском районе, в мае - в Пензенском, в августе - в Мокшанском.

Бывает и по-другому: в ДТП с участием диких животных пострадавшими становятся люди. Так, в августе в Городищенском районе автомобиль УАЗ-29891, известный в народе как «буханка», врезался в лося. Водителя и пассажирку госпитализировали с травмами, а сохатый скрылся с места происшествия.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, особенно в утренние и вечерние часы, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - предупреждают в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дикие животные были двуногими?

Гость||

вышел бы гризли или мамонт или раструшил бы эти железные мусорные бачки на колесах

Гость||

Чё курил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

встреча произошла на ночной дороге
Ночью надо спать

Гость||

Гость писал(a):

вышел бы гризли или
Пффф по сравнению с сибирским, бурым (Хозяином) гризли просто робёнок

Имя: Гость
Комментарий:

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