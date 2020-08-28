На автодороге в Мокшанском районе погибла косуля

28.08.2020 | 17:13

В пятницу, 28 августа, в региональном минлесхозе рассказали о ДТП, в результате которого погибло копытное.

На автодороге Долгоруково - Голицыно в Мокшанском районе в двух километрах от села Долгоруково водитель автомобиля Opel сбил самца косули. Животное погибло на месте. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 000 рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области напоминает, что при движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к пензенцам в пресс-службе ведомства.

В 2020 году на пензенских трассах произошло несколько ДТП, в результате которых погибли косули. Так, 26 мая животное попало под колеса в Пензенском районе, в конце апреля - в Никольском.

В конце июля на трассе в сторону Золотаревки лишь чудо уберегло водителя от наезда на копытное. Кадрами ночной дороги, на которой вдруг оказывается косуля, автомобилист поделился в социальной сети «ВКонтакте».