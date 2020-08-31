После столкновения «буханки» с лосем два человека попали в больницу

31.08.2020 | 15:40

Вечером в воскресенье, 30 августа, в Городищенском районе произошло ДТП с участием дикого животного.

По предварительным данным, в 19:30 на 24-м километре дороги Городище - Никольск автомобиль УАЗ-29891, известный в народе как «буханка» или «санитарка», врезался в лося.

Сидевший за рулем 60-летний мужчина и его 58-летняя пассажирка получили травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила их в больницу. Раненых госпитализоровали.

А вот четвероногий участник инцидента скрылся с места ДТП. Как сообщили порталу в пресс-службе регионального минлесхоза, специалисты выезжали на место происшествия, но сохатого не обнаружили ни мертвым, ни раненым. По всей видимости, после столкновения лесной великан ушел.