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Происшествия

После столкновения «буханки» с лосем два человека попали в больницу

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Вечером в воскресенье, 30 августа, в Городищенском районе произошло ДТП с участием дикого животного.

По предварительным данным, в 19:30 на 24-м километре дороги Городище - Никольск автомобиль УАЗ-29891, известный в народе как «буханка» или «санитарка», врезался в лося.

Сидевший за рулем 60-летний мужчина и его 58-летняя пассажирка получили травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила их в больницу. Раненых госпитализоровали.

А вот четвероногий участник инцидента скрылся с места ДТП. Как сообщили порталу в пресс-службе регионального минлесхоза, специалисты выезжали на место происшествия, но сохатого не обнаружили ни мертвым, ни раненым. По всей видимости, после столкновения лесной великан ушел.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По всей видимости, после столкновения лесной великан ушел.
как с него теперь получить по осаго? объявляйте в розыск!

Имя: Гость
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