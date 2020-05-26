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Происшествия

В Пензенской области еще одна косуля погибла при столкновении с машиной

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Во вторник, 26 мая, в Пензенском районе произошло ДТП с участием дикого животного.

На трассу, соединяющую областной центр с Шемышейкой, неожиданно перед автомобилем выскочила косуля. Водитель не смог ничего сделать, и копытное погибло под колесами машины.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Животные нередко гибнут при столкновении с транспортом. В ноябре 2018 года между станциями Башмаково и Соседка под колеса поезда попал сохатый.

В ноябре 2019-го рядом с селом Засечным Пензенского района автолюбительница на «Ладе-Калине» насмерть сбила полуторагодовалую лосиху.

В 2020-м за два выходных дня, 25 и 26 апреля, произошло еще два аналогичных ДТП. В Бессоновском районе поезд сбил лося, пересекавшего железнодорожные пути, а в Никольском районе водитель легкового автомобиля наехал на косулю.

Специалисты в очередной раз напоминают водителям: на дорогах, проходящих через лесные массивы, необходимо быть особо внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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