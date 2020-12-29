29.12.2020 | 10:32

Жителей пензенского микрорайона Заря беспокоит известие о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Тему поднял местный житель Виталий Раневский в сообществе «Подслушано Заря» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 28 декабря.

«С 15 января 2021 года увеличивается плата за проезд в тесных, в душных гробах. Прокатиться на сиденьях для лилипутов теперь обойдется в 27, если вы в них влезете», - написал мужчина.

По его словам, если у жителей остальных районов есть возможность пересесть на троллейбусы, которые по-прежнему возят пассажиров за 20 рублей, то у людей из Зари ее нет: туда ходят только маршрутки.

«В Заре нет работы, нет больниц, мест в школе и в детсадах - катастрофически не хватает. Рекомендую всем жаловаться в транспортную компанию, чтобы вернули стоимость проезда 23 или сделали, как в троллейбусах, 20. За что платить 27, когда ни утром, ни вечером не влезть в маршрутки, после 20 вечера - не уехать», - высказался Виталий.

Не все комментаторы разделили пессимизм автора, указав на то, что стоимость проезда будет все равно ниже, чем в целом по Пензе.

«Лучше платить 27 рублей, чем 32 (разница небольшая). Им будет невыгодно катать за 23 рубля! Благо хоть какие-то маршрутки ездят, и на этом спасибо», - высказала свое мнение одна из пользовательниц.

Ноябрьское увеличение стоимости проезда, когда цена на билет в автобусах поднялась с 23 до 27 рублей, а в маршрутках - с 27 до 32, Зари не коснулось.

В городском управлении транспорта и связи информацию о грядущем повышении пока не прокомментировали.