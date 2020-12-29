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Глас народа | Жители Зари ждут повышения цен на проезд

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Жителей пензенского микрорайона Заря беспокоит известие о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Тему поднял местный житель Виталий Раневский в сообществе «Подслушано Заря» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 28 декабря.

«С 15 января 2021 года увеличивается плата за проезд в тесных, в душных гробах. Прокатиться на сиденьях для лилипутов теперь обойдется в 27, если вы в них влезете», - написал мужчина.

По его словам, если у жителей остальных районов есть возможность пересесть на троллейбусы, которые по-прежнему возят пассажиров за 20 рублей, то у людей из Зари ее нет: туда ходят только маршрутки.

«В Заре нет работы, нет больниц, мест в школе и в детсадах - катастрофически не хватает. Рекомендую всем жаловаться в транспортную компанию, чтобы вернули стоимость проезда 23 или сделали, как в троллейбусах, 20. За что платить 27, когда ни утром, ни вечером не влезть в маршрутки, после 20 вечера - не уехать», - высказался Виталий.

Не все комментаторы разделили пессимизм автора, указав на то, что стоимость проезда будет все равно ниже, чем в целом по Пензе.

«Лучше платить 27 рублей, чем 32 (разница небольшая). Им будет невыгодно катать за 23 рубля! Благо хоть какие-то маршрутки ездят, и на этом спасибо», - высказала свое мнение одна из пользовательниц.

Ноябрьское увеличение стоимости проезда, когда цена на билет в автобусах поднялась с 23 до 27 рублей, а в маршрутках - с 27 до 32, Зари не коснулось.

В городском управлении транспорта и связи информацию о грядущем повышении пока не прокомментировали.

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Гость||

Это только у нас такое возможно из старых плохих условий переселить в новые более невыносимые =)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Лучше платить 27 рублей, чем 32 (разница небольшая). Им будет невыгодно катать за 23 рубля! Благо хоть какие-то маршрутки ездят, и на этом спасибо», - высказала свое мнение одна из пользовательниц.
Она за это голосовала.

Гость||

маршрутки это гробы согласен

Гость||

Так если ждут,надо повысить,зачем томить.

Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Гость||

Гость писал(a):

маршрутки это гробы согласен
не нравятся маршрутки - езжайте на санях как покойник на новозаподном, или велосипедах, сейчас сеть велосипедных дорожек развивается семимильными шагами по словам чиновников

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Благо хоть какие-то маршрутки ездят, и на этом спасибо»,
Вот оно, внушенное терпение.

Имя: Гость
Комментарий:

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