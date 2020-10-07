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Глас народа | Пензенцы сожалеют об уничтожении «Засеки» и строят догадки

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Жители Пензы с горечью встретили новость об уничтожении ресторана «Засека», главное здание которого - деревянный резной терем - был одним из символов города. Исторический объект, появившийся в 1977 году, сгорел вместе с другими постройками в результате пожара, который произошел во вторник, 6 октября.

Пожарным удалось потушить возгорание примерно через два с половиной часа, однако за это время большая часть ресторанного комплекса, преимущественно деревянного, оказалась разрушена.

В интернете пензенцы остро отреагировали на произошедшее.

«Очень жалко! Такой ресторан, со своей историей, прекрасной кухней! Как говорится и не осталось ни-че-го...», «Я плачу», «Засека» - это архитектурный памятник зодчества, он такой был один в мире, уникальный, и его уничтожили», - поделились эмоциями горожане.

Одни вспомнили, что фотографирование у «Засеки» на протяжении многих лет было одной из пензенских свадебных традиций. Другие выразили мнение, что в качестве городского символа деревянный терем был лучше спорного кентавра.

Многие провели параллель с судьбой трактира «Золотой петушок». Деревянное здание, которое также было одной из достопримечательностей Пензы, сгорело в 2009 году. Его тушили половину ночи и утро.

Обыватели строят догадки, что привело к пожару в «Засеке». В числе версий - поджог, возгорание из-за упавшего салюта. Официальной информации по указанному поводу пока не поступало. Все обстоятельства и причину случившегося должны установить в ходе проверки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что вы врете, мы не сожалеем, нам до лампочки.

Гость||

Гость писал(a):

Что вы врете, мы не сожалеем, нам до лампочки.
Ты поджег?

Гость||

Жаль, очень жаль!

Гость||

вася покойный театр спалил, ваньша засеку, преемственность однако, а на набережной, бюджет которой несколько лет "пилили" пока строили уже вся сыпется, подсветка вывалилась и через одного не светит, плитка во многих местах отвалилась, лежаки обшарпанные уже, только столбы-виселицы стоят и ждут своих "эффективных менеджеров-чинков", скоро пригодятся, только их надо именными сделать, как колокола на поповском

Гость||

Исключительно жаль, и считаю, что поджёг!

Гость||

Гость писал(a):

Исключительно жаль
Ничуть НЕ жаль!

Имя: Гость
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