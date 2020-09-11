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Культура

Мэрия Пензы пообещала менять арт-объекты на Фонтанной площади

Печать

Композиция, установленная на Фонтанной площади в Пензе, будет заменена. Об этом сообщили представители администрации в ответ на критический комментарий горожанки по поводу скульптуры кентавра.

«Полное безобразие. Убрать. Стыды, а не скульптура!» - высказалась пользовательница Instagram @ksiushamediakova под фотографией кентавра в аккаунте PenzaInform.ru.

Девушке ответили официальные представители администрации: «Как сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор Пензенской области, председатель градостроительного совета при правительстве Пензенской области Леонид Иоффе, экспозиция будет периодически меняться, площадка станет местом архитектурных экспериментов - здесь будут появляться разные арт-объекты для оценки творчества скульпторов жителями города Пензы».

Появление изваяния в центре города вызвало у пензенцев шквал эмоций, большинство которых оказались негативными.

Они сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром». В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».

Резонансное событие вышло даже на федеральный уровень. Интернет-издание Mash опубликовало пост о «Кентавре», в котором скульптор оценивает реакцию публики.

Портал PenzaInform.ru запустил среди читателей голосование, чтобы узнать, нравится ли объект публике. В первые часы превалировали негативные отзывы, затем ситуация изменилась: за «Пусть стоит» голос отдали 51,24% пользователей, за «Снести» - 48,75% (по данным на 19:00 11 сентября).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Точно уберут

Гость||

На фонтане много деток,центр города Установите мультяшного героя и мальцы будут в восторге.

Только не "забугорных" героев.

Гость||

Этот так называемый арт-объект надо убрать - это неспоримо, так как это банальный урод. Это и не кентавр - т.е. недо-

человек и недо-лошать из мифов древней Греции и Рима. А - УРОД - карикатура с поднятым хвостом для опорожнения и дырой, в торсе. Это видно и без всяких слов. Одно слово - УРОД.

Гость||

Гость писал(a):

Точно уберут
Уберите это позорище дырявое в дырявый заречный и все довольны будут.

Гость||

Добились,что уберут,ХОРОШО,но надо ДОБИТЬСЯ,чтобы вернул в бюджет наши два миллиона рублей.Пару школ можно подремонтировать на них.

Гость||

Вся цепочка. От заказчика до исполнителя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Девушке ответили официальные представители администрации: «Как сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор Пензенской области, председатель градостроительного совета при правительстве Пензенской области Леонид Иоффе, экспозиция будет периодически меняться, площадка станет местом архитектурных экспериментов - здесь будут появляться разные арт-объекты для оценки творчества скульпторов жителями города Пензы».
Не надо ни каких экспериментов ,ни за 47 млн. ,ни за сколько,там просто нужен сквер с газоном ,деревьями и кустарниками ,а не каменный плац,что бы закрыть от шума и выхлопных газов одну из самых загруженных улиц города. Иоффе надо научиться думать головой ,а не тем местом которым повернута скульптура и слышать жителей города.Вы и так изуродовали парк Ульяновых ,Олимпийскую аллею ,скверы вокруг Советской площади,скверы от Ростка до пл.Жукова .Нам нужны уютные зелёные скверы с деревьями и живой изгородью из кустарников которые закрывают дороги ,с цветниками и скамейками в тени,а не каменные открытые пространства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Как сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор Пензенской области, председатель градостроительного совета при правительстве Пензенской области Леонид Иоффе, экспозиция будет периодически меняться, площадка станет местом архитектурных экспериментов - здесь будут появляться разные арт-объекты для оценки творчества скульпторов жителями города Пензы».
Ах как он славно выкрутился. Верни городу 21 миллион!!!

Гость||

Надеюсь скоро Иоффе посадят.

Гость||

Гость писал(a):

Ах как он славно выкрутился. Верни городу 21 миллион!!!
Э нет,47 301 228 р. и пусть вернёт там газон,а скульптуру и гранитную плитку пусть забирает.

Гость||

А это значит что если жителям не понравиться издевательство над подвесным мостом,т.е. красный мост,его перекрасят?И когда уберут виселицы с набережной и фонари -швабры с Ленинградской?

Гость||

Если до воскресенья не уберут, буду голосовать против этого дурновкусия а похабщины.

Гость||

Они решили каждые три месяца "осваивать" на хрен знает чём по несколько десятков миллионов. И всё опять по вашим просьбам .

Гость||

В центре Израиля разрешат такое поставить?

Гость||

Сам ускачет от стыда, пальцами все тычут, мама, кто это? это доченька , визитная карточка нашего города..

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Имя: Гость
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