Мэрия Пензы пообещала менять арт-объекты на Фонтанной площади

11.09.2020 | 19:11

Композиция, установленная на Фонтанной площади в Пензе, будет заменена. Об этом сообщили представители администрации в ответ на критический комментарий горожанки по поводу скульптуры кентавра.

«Полное безобразие. Убрать. Стыды, а не скульптура!» - высказалась пользовательница Instagram @ksiushamediakova под фотографией кентавра в аккаунте PenzaInform.ru.

Девушке ответили официальные представители администрации: «Как сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор Пензенской области, председатель градостроительного совета при правительстве Пензенской области Леонид Иоффе, экспозиция будет периодически меняться, площадка станет местом архитектурных экспериментов - здесь будут появляться разные арт-объекты для оценки творчества скульпторов жителями города Пензы».

Появление изваяния в центре города вызвало у пензенцев шквал эмоций, большинство которых оказались негативными.

Они сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром». В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».

Резонансное событие вышло даже на федеральный уровень. Интернет-издание Mash опубликовало пост о «Кентавре», в котором скульптор оценивает реакцию публики.

Портал PenzaInform.ru запустил среди читателей голосование, чтобы узнать, нравится ли объект публике. В первые часы превалировали негативные отзывы, затем ситуация изменилась: за «Пусть стоит» голос отдали 51,24% пользователей, за «Снести» - 48,75% (по данным на 19:00 11 сентября).