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Происшествия

В Пензе ликвидировали пожар в ресторане «Засека»

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В Пензе ликвидирован пожар в ресторане «Засека», произошедший вечером во вторник, 6 октября. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь был окончательно потушен к 22:13.

Таким образом, для ликвидации возгорания потребовалось около двух с половиной часов.

Ранее сообщалось, что сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек.

Открытый огонь охватил всю площадь заведения. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена. По словам губернатора Ивана Белозерцева, площадь пожара составляла 800 метров.

Глава региона назвал случившееся бедой для Пензы. «Это знаковое место», - подчеркнул он.

История «Засеки» началась в 1977 году. Большая часть обстановки ресторана была выполнена из дерева. Интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам губернатора Ивана Белозерцева, площадь пожара составляла 800 метров
рулеткой теперь мерил

Гость||

не ужели ликвидировали.

А в нем походу ни кого не было он был закрыт на санитарный день?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из здания эвакуировали 47 человек.
и что они говорят где пожар начался почему огнетушителями не воспользовались?

Гость||

Цирк ! Весь город понимает для чего сожгли.

Гость||

Цены там были запредельные, еда беспонтовая. Так что не особо жалко

Гость||

Хорошее место для гостиницы

Гость||

Теперь сна не будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам губернатора Ивана Белозерцева, площадь пожара составляла 800 метров.

Глава региона назвал случившееся бедой для Пензы. «Это знаковое место», - подчеркнул он.

он же в отпуске, в Сочи

Гость||

Вырубить обгорелый лес. Самое то для гостиницы для VIP персон. В том же стиле.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе ликвидирован пожар
Ликвидировали ресторан.

Гость||

Как то много желающих свой дом за страховку сжечь. Строить , ремонт делать , душу вкладывать, детей в нем растить, а потом взять и подпалить., и смотреть как горит.Денег же дадут! На пепелище новый построим, да ещё и останется. И спать спокойно будем и жизни радоваться. Это же всего лишь деньги. Следователи идиоты,страховая компания в восторге,по новому проекту уже руки чешутся прет так прет! Много историй знаете как страховку в таких случаях получают? Годами может длится это, а не в следующий понедельник. . Сил и терпения замечательному коллективу ресторана.Золотые руки в его строительстве участие принимали. Редкий случай когда согласились. Храмы их работа. Восстановят конечно. Может и краше будет, но сгорела сегодня часть истории нашего города. Очень светлая и добрая.

Гость||

35 человек из 47 бесплатно поели?

Гость||

Было ординальное место как самоварник, бочка, вангую очередное архидерьмо безвкусное постоят уродливое как доф и коняга

Гость||

Не смешите, дом , детей растить. Дом за копейки взяли у нароьа. А детям уже трактир Золотрй петушок он же ныне мотель на трссепринес дома не в жтом государстве. Про персонал капиталисты не особо лумают, я впс уверяю

Гость||

Про истории со страховкой, коуб цеппелин заьыли? Так космос сити сияет сейчас на месте пепелища. А стразовку смелам не платят, а нужные люди даде оформлять никуда нк пойлут, к ним саии все поиедут

Имя: Гость
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