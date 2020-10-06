В Пензе ликвидировали пожар в ресторане «Засека»

06.10.2020 | 22:18

В Пензе ликвидирован пожар в ресторане «Засека», произошедший вечером во вторник, 6 октября. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь был окончательно потушен к 22:13.

Таким образом, для ликвидации возгорания потребовалось около двух с половиной часов.

Ранее сообщалось, что сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек.

Открытый огонь охватил всю площадь заведения. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена. По словам губернатора Ивана Белозерцева, площадь пожара составляла 800 метров.

Глава региона назвал случившееся бедой для Пензы. «Это знаковое место», - подчеркнул он.

История «Засеки» началась в 1977 году. Большая часть обстановки ресторана была выполнена из дерева. Интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель.