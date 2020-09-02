Сетевое издание|18+|Среда|2 сен 2020|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | В Пензе пассажиры переполненных автобусов рискуют здоровьем

Печать

Соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте Пензы оказалось невозможным. В нескольких городских группах в соцсети «ВКонтакте» разместили видеозапись, которая служит тому доказательством.

На кадрах запечатлено, как пассажиры пытаются втиснуться в набитый битком автобус № 130. Его маршрут пролегает из Арбековской Заставы в Спутник. На какой именно остановке велась съемка, не сообщается. Однако, судя по шумозащитному экрану, участок которого мелькает на видео, все происходит в Терновке.

«Ковид 19? Не, не слышали, будем весь автобус битком набивать», - прокомментировал происходящее автор поста.

«А что? Всем на учебу, работу, которую никто не отменял. Всем ко времени. На работу теперь из-за вас опаздывать, или что? Нужно тогда больше автобусов, чтобы соблюдать дистанцию, автор», - написала одна из участниц группы «Пенза live».

Также интернет-пользователи указали, что аналогичная ситуация в часы пик складывается и на других маршрутах.

Однако риск заболеть связан не только с нахождением в толпе. В соответствии с введенным в Пензенской области режимом повышенной готовности, в общественном транспорте обязательно использование средств индивидуальной защиты. А подавляющее большинство пассажиров автобуса едет без масок.

Между тем уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе растет. По данным на 2 сентября, подтверждено 8 279 случаев (в том числе 79 за последние сутки).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Полный бардак и хаос в Пензе. Власть недееспособна?

Гость||

в маршрутка тоже самое

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте Пензы оказалось невозможным.
Какой, какой дистанции? Социальной?

Разве губернатор, его замы и Сергей Жулябин, стали в общественном транспорте ездить, чтобы возникла необходимость в соблюдении СОЦИАЛЬНОЙ дистанции?

Гость||

Зато у нас ликвидируют троллейбусы,чтобы набивать маршрутки и автобусы как селёдку в бочку

Гость||

На всех остановках, начиная от "Петровского" такая ж...

Гость||

это бизнес

Гость||

Бабки бы поменьше таскались, либо им отдельный транспорт... Такое омбре с салонах, там и вирус, какой бы ни был, не выдержит

Гость||

А что хотеть?..это уже наша реальность и стабильность,как на известных плакатах написано.И не первый год народ так прессуется в часы пик в общ.транспорте,вот троллейбусы уберут еще, так еще плотнее придется упаковываться..Верным путем идем...выражаясь словами известного вождя прошлых времен )

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

На всех остановках, начиная от "Петровского" такая ж...
Это политика и бизнес. Как и ликвидация троллейбусов. К силе пришли ненасытные упыри. Управы на них нет, одни слабоумные трепачи горло дерут, якобы у них забота о народе.

Гость||

Хотелось бы все же развития и в этой отрасли тоже..Большего количества тех же автобусов, причем в ближайшем времени, а не когда статистика заболевших по нашей области будет в топе

Гость||

Вместо 30 автобуса пустили маршрутки ,а передвигаться в маршрутках вообще не безопасно. Надо возвращать муниципальный общественный транспорт в город в полном объёме ,процентов на 90-95! Если бы перевозки со всеми издержками не были прибыльны то Фомины,Тюгаев ,Джураев,Кривозубов,Бочкарёва не вцепились бы в них мёртвой хваткой и не разорили бы намеренно МУП ППП и Горэлектротранс.Власть по закону вообще обязана дистанцироваться от бизнеса и лоббизма ,и блюсти интересы города и народа.

Гость||

кстати, а где обещанный автобус № 1? обещали с сентября

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Вместо 30 автобуса пустили маршрутки ,а передвигаться в маршрутках вообще не безопасно. Надо возвращать муниципальный общественный транспорт в город в полном объёме ,процентов на 90-95! Если бы перевозки со всеми издержками не были прибыльны то Фомины,Тюгаев ,Джураев,Кривозубов,Бочкарёва не вцепились бы в них мёртвой хваткой и не разорили бы намеренно МУП ППП и Горэлектротранс.Власть по закону вообще обязана дистанцироваться от бизнеса и лоббизма ,и блюсти интересы города и народа.
Воистину так и есть.

Гость||

Гость писал(a):

кстати, а где обещанный автобус № 1? обещали с сентября
Там же где сохраненный ЗИФ ,чистая Сура с белыми теплоходами,достроенный цирк,100 новых муниципальных автобусов и прочее.

Гость||

SOS!Внимание. В крайнем номере УМ есть интервью Глушенкова -"Михаил Глушенков о развитии общественного транспорта в Пензе",он там проговорился о готовящемся преступлении!Там ни чего не сказано о каком то развитии муниципального общественного транспорта,зато сказано открытым текстом что они будут менять старые автобусы на новые ,но дело в том что у муниципального перевозчика МБУ АТХ вообще не осталось автобусов,т.е. они за счёт бюджета будут спонсировать частных перевозчиков в лице Дилижанса и Меркурия!!!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте