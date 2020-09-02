02.09.2020 | 10:41

Соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте Пензы оказалось невозможным. В нескольких городских группах в соцсети «ВКонтакте» разместили видеозапись, которая служит тому доказательством.

На кадрах запечатлено, как пассажиры пытаются втиснуться в набитый битком автобус № 130. Его маршрут пролегает из Арбековской Заставы в Спутник. На какой именно остановке велась съемка, не сообщается. Однако, судя по шумозащитному экрану, участок которого мелькает на видео, все происходит в Терновке.

«Ковид 19? Не, не слышали, будем весь автобус битком набивать», - прокомментировал происходящее автор поста.

«А что? Всем на учебу, работу, которую никто не отменял. Всем ко времени. На работу теперь из-за вас опаздывать, или что? Нужно тогда больше автобусов, чтобы соблюдать дистанцию, автор», - написала одна из участниц группы «Пенза live».

Также интернет-пользователи указали, что аналогичная ситуация в часы пик складывается и на других маршрутах.

Однако риск заболеть связан не только с нахождением в толпе. В соответствии с введенным в Пензенской области режимом повышенной готовности, в общественном транспорте обязательно использование средств индивидуальной защиты. А подавляющее большинство пассажиров автобуса едет без масок.

Между тем уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе растет. По данным на 2 сентября, подтверждено 8 279 случаев (в том числе 79 за последние сутки).