В Пензе рушится пешеходная часть Арбековского путепровода. Кадры, запечатлевшие состояние конструкции, появились в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 21 марта.
Ими поделился житель областного центра Сергей.
«Смотрите, какой мост на путепроводе. Это дорожка от «Ленты» в сторону 8 Марта. Будьте осторожны», - прокомментировал мужчина.
На ролике видно, что пешеходов часть моста вблизи ограждения разрушилась, металлический каркас конструкции обнажился. В некоторых местах размеры дефектов достаточно большие и представляют опасность.
По словам комментаторов, в таком состоянии путепровод находится уже давно. «Помню, еще в 90-х там бегали. Ничего с тех пор не изменилось к лучшему», - отметил пользователь.
Другой горожанин написал, что уже жаловался в администрацию: «Сказали, нет денег, ходите по проезжей части».
Видео Сергея, vk.com/penza_live.
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penzainform.ru писал(a):Так несколько лет назад был капитальный ремонт.