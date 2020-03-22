22.03.2020 | 12:09

В Пензе рушится пешеходная часть Арбековского путепровода. Кадры, запечатлевшие состояние конструкции, появились в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 21 марта.

Ими поделился житель областного центра Сергей.

«Смотрите, какой мост на путепроводе. Это дорожка от «Ленты» в сторону 8 Марта. Будьте осторожны», - прокомментировал мужчина.

На ролике видно, что пешеходов часть моста вблизи ограждения разрушилась, металлический каркас конструкции обнажился. В некоторых местах размеры дефектов достаточно большие и представляют опасность.

По словам комментаторов, в таком состоянии путепровод находится уже давно. «Помню, еще в 90-х там бегали. Ничего с тех пор не изменилось к лучшему», - отметил пользователь.

Другой горожанин написал, что уже жаловался в администрацию: «Сказали, нет денег, ходите по проезжей части».

Видео Сергея, vk.com/penza_live.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.