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Глас народа | В Пензе пешехода поразило состояние Арбековского путепровода

22.03.2020|12:09
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В Пензе рушится пешеходная часть Арбековского путепровода. Кадры, запечатлевшие состояние конструкции, появились в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 21 марта.

Ими поделился житель областного центра Сергей.

«Смотрите, какой мост на путепроводе. Это дорожка от «Ленты» в сторону 8 Марта. Будьте осторожны», - прокомментировал мужчина.

На ролике видно, что пешеходов часть моста вблизи ограждения разрушилась, металлический каркас конструкции обнажился. В некоторых местах размеры дефектов достаточно большие и представляют опасность.

По словам комментаторов, в таком состоянии путепровод находится уже давно. «Помню, еще в 90-х там бегали. Ничего с тех пор не изменилось к лучшему», - отметил пользователь.

Другой горожанин написал, что уже жаловался в администрацию: «Сказали, нет денег, ходите по проезжей части».

Видео Сергея, vk.com/penza_live.

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Гость|22.03.2020 12:21|

penzainform.ru писал(a):

«Помню, еще в 90-х там бегали. Ничего с тех пор не изменилось к лучшему», - отметил пользователь.
Так несколько лет назад был капитальный ремонт.

Гость|22.03.2020 12:21|

Хорошо бы мост рухнул кто нибудь присел лет на 10 ХИ!

Гость|22.03.2020 12:23|

В Пензе хаос и бардак, а очередной "свой" мэр пришёл для других целей- скоро выборы губера.

Гость|22.03.2020 12:36|

Гость писал(a):

Хорошо бы мост рухнул кто нибудь присел лет на 10 ХИ!
чья-то смерть - это та плата, которую ты готов отдать, чтобы кого-то посалили?

Гость|22.03.2020 12:39|

22.03.2020 12:36|

Гость писал(a):

Хорошо бы мост рухнул кто нибудь присел лет на 10 ХИ!

чья-то смерть - это та плата, которую ты готов отдать, чтобы кого-то посалили?

Да, лучше один погибнет зато целый город спасём. Это как с вирусом, карантин! Изолируют, чтобы спасти других и тебя тоже:)

Гость|22.03.2020 12:39|

А ванька слушает, да ест

Гость|22.03.2020 12:45|

Гость писал(a):

Так несколько лет назад был капитальный ремонт.
Формально был ,в реальности за ремонтом ни кто не следил,были допущены ошибки.На путепроводе наглухо заасфальтировали деформационные швы,асфальт там трескается и отлетает кусками,а деформационные швы должны быть свободны ,сверху к одной из частей моста крепится Т-образная накладка из нержавейки поверх асфальта и всё ,там асфальт разрушаться не будет.Кроме того пешеходная часть не реставрировалась,она не убирается и асфальт там с 80-х годов уложенный при строительстве данного объекта.Ну и вишенка на "торте" это отбойники,которые были установлены при реконструкции ,они поставлены через деформируемые Г- образные пластины и закреплённые болтами,которые при ударе сминаются ,так вот,там было очень много аварий ,очень много пластин отработало ,но их не меняют,а некоторые заменили на !!! согнутую и приваренную арматуру.Это прямое преступление и халатность чиновников ,так как данное "ноу-хау" не предусмотрено вообще и не сертифицировано ,и может привести к тяжелым последствиям ,как для авто ,так и для водителей и пассажиров т.с.

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