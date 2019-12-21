21.12.2019 | 12:23

Жительнице Пензы удалось добиться, чтобы с пешеходной дорожки убрали кусок бетона, опасный для людей. Управляющей компании для этого потребовался целый год.

Впервые горожанка обратилась в редакцию портала PenzaInform в ноябре 2018 года. Она рассказала, что у дома № 3 на улице Красной вечером в темноте споткнулась о булыжник и сломала переносицу.

Пострадавшая дважды обращалась в управляющую компанию «Первомайская», ответственную за содержание территории, с просьбой привести опасное место в порядок, тем более что рядом вкопаны металлические трубы. Наткнись головой на такую споткнувшийся прохожий - трагедии не избежать.

На первое заявление коммунальщики не отреагировали, а на второе дали удивительный ответ: булыжник лежит вовсе не на дорожке, а на отмостке, по которой ходить не следует.

«Бетонные блоки, находясь за пределами всех асфальтированных и пешеходных дорог, расположенных на территории МКД, угрозы жизни и здоровью прохожих не представляют», - говорилось в письме.

Настойчивая женщина не сдалась. «Я сделала свежие фотографии опасного места, скопировала все обращения и ответы и 25 ноября передала их в Госжилстройтехинспекцию. А 12 декабря, во всероссийский день приема граждан, я посетила прокурора Первомайского района с теми же документами», - рассказала она.

Реакция последовала быстро. В пятницу, 20 декабря, все куски бетона, валявшиеся вдоль дорожки, исчезли. От них остались лишь темные вмятины.

«Своими действиями управляющая компания признала, что булыжники действительно были опасны. В этом коммунальщиков убедили вышестоящие организации. К моему голосу они не прислушались, поэтому пришлось добиваться правды в иных инстанциях», - резюмировала пензячка.