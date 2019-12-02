02.12.2019 | 14:39

В понедельник, 2 декабря, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от горожанки Елены Петровой, пожаловавшейся на качество питания в одном из образовательных учреждений областного центра.

«Сегодня, 2 декабря, на обед в ЛСТУ № 2 по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 115, детям дали сырые котлеты! Дети остались голодные, т. к. есть их было совсем невозможно (видимо, забыли запечь!), а 75 руб. за обед были оплачены.

В очередной раз в школе травят наших детей без зазрения совести! Уважаемые министры и руководители надзорных органов! Когда же кончится эпопея с котлетами?» - написала женщина.

4 февраля в соцсети появилась жалоба на работу столовой в школе № 66 (2-й корпус, бывшая 10-я). Там детям предложили сырую котлету и недоваренную гречку. По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в тот же день он связался с директором учреждения и побеседовал с ним о работе пищеблока.

После этого в столовой побывала проверка, виновных наказали.

В октябре прошлого года горожане обсуждали фокус с картошкой в столовой гимназии № 13. Дети в соцсети делились снимками, на которых демонстрировали перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

В апреле 2016-го пензенец выкладывал на страничке в Facebook фото школьного обеда своих детей. «Это, типа, котлета. Извините, если кого стошнит», - написал он, уточнив, что снимки сделаны в гимназии № 42. После этого чиновники министерства образования провели проверку в столовой, а классный руководитель пожурила детей за распространение фотографий.

14 ноября 2019-го на комиссии в городской думе начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев уточнил, что в данный момент приготовлением пищи для школьников занимаются шесть юридических лиц на основе аутсорсинга, шесть образовательных организаций осуществляют эту деятельность самостоятельно.