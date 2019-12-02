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Глас народа | Пензячка пожаловалась на сырые котлеты в лицее № 2

02.12.2019|14:39
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В понедельник, 2 декабря, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от горожанки Елены Петровой, пожаловавшейся на качество питания в одном из образовательных учреждений областного центра.

«Сегодня, 2 декабря, на обед в ЛСТУ № 2 по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 115, детям дали сырые котлеты! Дети остались голодные, т. к. есть их было совсем невозможно (видимо, забыли запечь!), а 75 руб. за обед были оплачены.

В очередной раз в школе травят наших детей без зазрения совести! Уважаемые министры и руководители надзорных органов! Когда же кончится эпопея с котлетами?» - написала женщина.

4 февраля в соцсети появилась жалоба на работу столовой в школе № 66 (2-й корпус, бывшая 10-я). Там детям предложили сырую котлету и недоваренную гречку. По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в тот же день он связался с директором учреждения и побеседовал с ним о работе пищеблока.

После этого в столовой побывала проверка, виновных наказали.

В октябре прошлого года горожане обсуждали фокус с картошкой в столовой гимназии № 13. Дети в соцсети делились снимками, на которых демонстрировали перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

В апреле 2016-го пензенец выкладывал на страничке в Facebook фото школьного обеда своих детей. «Это, типа, котлета. Извините, если кого стошнит», - написал он, уточнив, что снимки сделаны в гимназии № 42. После этого чиновники министерства образования провели проверку в столовой, а классный руководитель пожурила детей за распространение фотографий.

14 ноября 2019-го на комиссии в городской думе начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев уточнил, что в данный момент приготовлением пищи для школьников занимаются шесть юридических лиц на основе аутсорсинга, шесть образовательных организаций осуществляют эту деятельность самостоятельно.

Новость сообщил — Елена Петрова58
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Гость|02.12.2019 14:54|

Сыроедение полезно.

Гость|02.12.2019 14:58|

Им значит практически Хакепетер (изысканное блюдо немецкой кухни из сырого мяса) приготовили, а они еще нос воротят? Давайте повозбухайте еще насчет комиссии, которую дерет банк Авангард за пополнение "хлебных карточек"...

Гость|02.12.2019 15:05|

С макарошками?

Гость|02.12.2019 15:07|

Хоть бы посадили кого. Так нет , все повязаны ... дочки сыновья. Эх, страна, куда ты катишься?

Гость|02.12.2019 15:10|

Лицеи и гимназии жалуются. В обычных школах суровые дети съели бы сырыми эти котлеты!

Гость|02.12.2019 15:12|

Гость писал(a):

Эх, страна, куда ты катишься?
В пропасть.

Гость|02.12.2019 15:15|

Гость писал(a):

Хоть бы посадили кого. Так нет , все повязаны ... дочки сыновья. Эх, страна, куда ты катишься?
Кого? Только поваров, которых не полный штат, не идут за такие деньги работать, на ответственную работу. Не восьмирукие же они, вот и не успевают.

Гость|02.12.2019 15:16|

Что вы за поваров переживаете, они свою зарплату в сумках выносят каждый день с пищеблоков

Гость|02.12.2019 15:17|

Гость писал(a):

Эх, страна, куда ты катишься?
к вкусной и здоровой писче.

Гость|02.12.2019 15:17|

Гость писал(a):

Что вы за поваров переживаете, они свою зарплату в сумках выносят каждый день с пищеблоков
Ну тогда ладно, сажайте.

Гость|02.12.2019 15:17|

Котлеты, тут четыре порции харчо, четыре шашлыка, фрукты ...пиши, выбросила в пропасть..

Гость|02.12.2019 15:19|

Что вы понимаете, это прожарка медиум ))))))))))))))

Гость|02.12.2019 15:20|

Гость писал(a):

Что вы за поваров переживаете, они свою зарплату в сумках выносят каждый день с пищеблоков
Гость писал(a):
Что вы за поваров переживаете, они свою зарплату в сумках выносят каждый день с пищеблоков
Вы платите им, хотя бы тридцатку. Дают от 10 до 15 тысяч, вот и прут. Голод- не тетка. Боятся, но прут.

Гость|02.12.2019 15:22|

Наверно повар замечталась, о суженом, ряженом, ну и забыла поджарить на радостях.

Гость|02.12.2019 15:25|

- Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок?

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Имя: Гость
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