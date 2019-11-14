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Общество | Стало известно, повысится ли стоимость питания в школах Пензы

14.11.2019|15:46
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В четверг, 14 ноября, на заседании комиссии городской думы начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал о том, ожидается ли повышение стоимости питания в школах.

Такой вопрос ему задала депутат Елена Мещерякова.

«Нет, в ближайшее время не планируется», - ответил Юрий Голодяев. Он пояснил, что последнее увеличение цены в 2018 году было связано с невыполнением нормы, на что обратила внимание прокуратура. В данный момент норма соблюдается.

Сейчас завтрак для детей в возрасте 7-11 лет обходится в сумму не более 55 рублей, обед - 75; для учеников 11-18 лет завтрак стоит не более 60 рублей, обед - 85.

Приготовлением пищи для школьников занимаются шесть юридических лиц на основе аутсорсинга, шесть образовательных организаций осуществляют эту деятельность самостоятельно.

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Гость|14.11.2019 16:07|

А можно повысить качество питания и не повышать цену?

Гость|14.11.2019 16:14|

Гость писал(a):

А можно повысить качество питания и не повышать цену?
+498763

Гость|14.11.2019 16:27|

penzainform.ru писал(a):

«Нет, в ближайшее время не планируется», - ответил Юрий Голодяев.
Толку то... Готовят во многих школах невкусно, дети такую стряпню плохо едят

Гость|14.11.2019 16:46|

Готовят очень вкусно. Сходите сами и попробуйте.

Гость|14.11.2019 16:46|

Все вкусное воруют и тащат домой в садах и школах.

Гость|14.11.2019 16:48|

Гость писал(a):

Готовят очень вкусно. Сходите сами и попробуйте.
Спасибо, пробовали. Больше не хотим. Изжога и тошнота с этой еды

Гость|14.11.2019 16:51|

Хорошее качество питания необходимо детям и вкусно приготовленная пища!

Имя: Гость
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