14.11.2019 | 15:46

В четверг, 14 ноября, на заседании комиссии городской думы начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал о том, ожидается ли повышение стоимости питания в школах.

Такой вопрос ему задала депутат Елена Мещерякова.

«Нет, в ближайшее время не планируется», - ответил Юрий Голодяев. Он пояснил, что последнее увеличение цены в 2018 году было связано с невыполнением нормы, на что обратила внимание прокуратура. В данный момент норма соблюдается.

Сейчас завтрак для детей в возрасте 7-11 лет обходится в сумму не более 55 рублей, обед - 75; для учеников 11-18 лет завтрак стоит не более 60 рублей, обед - 85.

Приготовлением пищи для школьников занимаются шесть юридических лиц на основе аутсорсинга, шесть образовательных организаций осуществляют эту деятельность самостоятельно.