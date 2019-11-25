25.11.2019 | 08:27

Жители Пензы осудили неизвестных, которые вместе с детьми вышли на лед пруда в Дальнем Арбекове.

Фотографии, сделанные возле городской больницы имени Г. А. Захарьина, опубликовал один из участников группы «Пенза live» в соцсети «Вконтакте».

На снимках запечатлены несколько человек (в том числе как минимум четверо детей), которые прогуливались по льду недалеко от берега. Большая часть комментаторов такой поступок раскритиковала.

«Мало в кипяток провалились, теперь давайте в лед провалитесь. Люди ну следите пожалуйста за своими детьми. Будьте же вы родителями!» - призвал один из участников группы.

«Ладно дети, ну глуповатые, не в курсе. Куда смотрят родители?» - возмутился еще один интернет-пользователь.

«Лед конечно хороший, но вдруг промоина или еще что-то?» - написал третий.

Правда, нашлись и те, кто не счел поступок опасным («Лед 10 см и более», «У нас 15 см на водохранилище, и на машинах гоняют»).