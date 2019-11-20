20.11.2019 | 17:02

«Под одеялом нехолодно, мы оптимисты, но желательно, чтобы затопили побыстрее», - отметили пенсионерки.

Больше чем на сутки пензенцы с Северной Поляны остались без тепла и горячей воды. Безжизненно выглядит воздушная трасса рядом с домом № 148 на улице Аустрина. Уже остывшие, с изодранной изоляцией сети местные даже шубой укутали - боятся, что система может разморозиться. Район отключили из-за аварии. Лопнула труба.

«На данной ветке находятся две школы, детский сад с двумя филиалами. Но мы контролируем температурный режим в помещениях этих зданий, и образовательный процесс проходит в штатном режиме», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кстати, недалеко от лицея № 3 и случилась накануне коммунально-дорожная трагедия. Под машиной провалился подмытый горячей водой грунт. Автомобиль оказался в яме.

Разбираются в произошедшем и следователи, и чиновники разных уровней.

«Самое страшное в этой ситуации, что погибли люди», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

О трагедии на Аустрина напоминают красные гвоздики у огромного котлована. Там энергетики заменили участок тепломагистрали, где произошел прорыв.

«Остаточная толщина стенки у 11-метровой трубы (ее вырезали) - около 4 миллиметров, а в этом участке, в котором произошел прорыв, состояние очень ветхое, очень, то есть там где-то около 2 миллиметров остаточная толщина стенки», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Тепломагистраль восстановлена. Тем временем ситуацию в Пензе взял под контроль Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности.