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Глас народа | Пензячку возмутили условия содержания животных в зоомагазине

24.11.2019|15:29
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В субботу, 23 ноября, горожанка Яна пожаловалась в соцсети «ВКонтакте», на то, в каких условиях содержатся животные в зоомагазине «Аквариум» на улице Мира.

В частности, пензячку возмутили две клетки с волнистыми попугаями. По ее словам, в ограниченном пространстве размером 40 х 40 х 60 сантиметров разместили около 50 птиц.

«Практически друг у друга на головах», - написала женщина.

Также горожанка отметила, что в миске у грызунов вода превратилась в мутную жижу с осадком.

«Кто-нибудь вообще проверяет работу подобных торговых точек и соблюдение ими требований к содержанию животных?» - задала вопрос она.

Как сообщила женщина, содержание домашних любимцев в ненадлежащих условиях и халатное отношение к ним, видимо, нередкое явление для таких магазинов.

Ранее в «Аквариуме» на улице Куприна она купила улитку ахатину. Консультанты пояснили ей, что из-за понижения температуры моллюск впал в спячку, и посоветовали в ближайшие четыре дня его не тревожить. Однако, вскрыв дома коробку с покупкой, горожанка обнаружила, что животное мертво.

«И, очевидно, случилось это еще в магазине, поскольку явно ощущался запах разложения», - констатировала горожанка, позже написавшая заявление в Роспотребнадзор.

Комментировавшие пост пользователи разделили возмущение Яны.

«Не только в этом магазине жестокое обращение с животными. В некоторых управляющие после обращения сотрудников о живодерстве просто пожимают плечами с выражением: «Что ж теперь? Не устраивает? Увольняйтесь!», «Такое должно быть наказано. Заходя в подобный магазин, хочется увидеть ухоженных животных и здоровых, а не замученных невыносимыми условиями содержания», «Только недавно слышала в магазине на улице Мира разговор продавца с водителем-экспедитором, который привез много зверушек в коробках, что у них тут их много и чтобы вез в Арбеково. Водитель сказал, что живыми не довезет их. Продавец ответила: «И у нас они сдохнут, если останутся». Просто жестокость дикая», - рассказали комментаторы.

Фото Яны Герасимовой, vk.com/black_pnz.

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Гость|24.11.2019 15:48|

Вот был в Пензе контактный зоопарк Мадагаскар, там отлично с животными обращались, всегда чистота и порядок были, а животных мыли, ухаживали, выгуливали! Это был один из лучших зоопарков в России с хищниками!!!

Гость|24.11.2019 15:56|

ВСЕ КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ. ТОЧКА.

Имя: Гость
Комментарий:

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