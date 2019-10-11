11.10.2019 | 10:54

В Сердобске благое начинание - вырубка аварийно опасных деревьев - привело к непредсказуемым последствиям. Местный житель рассказал об этом в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 10 октября.

Сухостой на днях ликвидировали во дворе дома № 16 на улице Ильинской. Люди несколько лет просили спилить стволы и наконец-то дождались.

«Сломали и лавочки, и детскую песочницу. Интересно, хватит ума восстановить все как было?» - поинтересовался сердобчанин.

«Это опережающее развитие в городе))» «Даже это не уберут) само сгниет)», «Ломать - не делать», «На Лесной так же. Вчера шел вечером, чуть в лужу не упал, пока обходил», - ответили автору комментаторы.

Фото Алексея Никишина, vk.com/serdobsktop_overhear.