Сетевое издание|18+|Понедельник|29 ноя 2021|15:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Политика

Минспорт Пензенской области возглавила женщина

Печать

В понедельник, 29 ноября, на совещании в региональном правительстве губернатор Олег Мельниченко сообщил о назначении врио министра физической культуры и спорта Пензенской области. Им стала Евгения Бочкарева.

«Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях. До настоящего времени - президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области, главный тренер сборной команды области по художественной и эстетической гимнастике. Подготовила 27 мастеров спорта по эстетической гимнастике.

Гимнастика - это наше прорывное направление, поэтому пожелаем Евгении Александровне успехов в работе», - высказался глава региона.

Первым заместителем министра назначен Владимир Жучков.

«Он давно работает в нашей системе, всем хорошо знаком», - отметил Олег Мельниченко.

Прежде минспорт возглавлял Григорий Кабельский. 15 октября 2021 года чиновника задержали после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тысяч рублей в общей сложности.

По данным следствия, с марта 2020-го по октябрь 2021-го чиновник на систематической основе принимал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействие), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

Распоряжением от того же числа губернатор Олег Мельниченко отправил Григория Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.

В начале октября с занимаемой должности по той же причине (в связи с утратой доверия) был уволен врио заместителя министра физической культуры и спорта Сергей Никишин.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А чо, из бывших прокуроров на этот пост никого не нашлось?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гимнастика - это наше прорывное направление, поэтому пожелаем Евгении Александровне успехов в работе», - высказался глава региона.
Гимнастика в .опе. Уйдет Аблязин, не будет никого в спортивной. В художественной уже давно никого для сборной не подготовили.

Гость||

Жучкова оставили?) Евгения Александровна, будьте осторожны с данным господином!

Гость||

Ексель-моксель... Вот вместо Старкина бы ее - еще куда ни шло. А руководить всем спортом... трындец

Гость||

А как там Гриша поживает?

Гость||

Не жалуется

Гость||

Натахе она не родственница судя по фамилии?

Гость||

Поздравляем Евгению Александровну, успехов вам на новом поприще.

Гость||

Вот это поворот! Как же теперь быть то

Гость||

Фамилия живет

Гость||

Умница и красавица

Гость||

Она в порно не снималась

Гость||

Вы сожалеете об этом?

Гость||

спортом руководить.не ногами дрыгать.....

Гость||

А где Копылов- господин кочетков так его продвигал!! Не получилось?? Теперь точно все соревнования самого высокого уровня будут у нас! Кочетков профинансирует!!!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте