Минспорт Пензенской области возглавила женщина

29.11.2021 | 09:09

В понедельник, 29 ноября, на совещании в региональном правительстве губернатор Олег Мельниченко сообщил о назначении врио министра физической культуры и спорта Пензенской области. Им стала Евгения Бочкарева.

«Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях. До настоящего времени - президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области, главный тренер сборной команды области по художественной и эстетической гимнастике. Подготовила 27 мастеров спорта по эстетической гимнастике.

Гимнастика - это наше прорывное направление, поэтому пожелаем Евгении Александровне успехов в работе», - высказался глава региона.

Первым заместителем министра назначен Владимир Жучков.

«Он давно работает в нашей системе, всем хорошо знаком», - отметил Олег Мельниченко.

Прежде минспорт возглавлял Григорий Кабельский. 15 октября 2021 года чиновника задержали после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тысяч рублей в общей сложности.

По данным следствия, с марта 2020-го по октябрь 2021-го чиновник на систематической основе принимал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействие), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

Распоряжением от того же числа губернатор Олег Мельниченко отправил Григория Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.

В начале октября с занимаемой должности по той же причине (в связи с утратой доверия) был уволен врио заместителя министра физической культуры и спорта Сергей Никишин.