Судьба Социального управления г. Пензы оказалась под вопросом

Дальнейшая судьба Социального управления г. Пензы вызывает вопросы. На сессии гордумы в пятницу, 26 июня, у него забрали большую часть полномочий.

Депутаты проголосовали за безвозмездную передачу из муниципальной собственности Пензы в собственность Пензенской области МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Октябрьского района города Пензы», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Железнодорожного района города Пензы», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Первомайского района города Пензы» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района города Пензы».

Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, что теперь будет с ведомством.

Ему ответила начальник управления Елена Егорова. «Принято решение только об исключении полномочий по социальному обслуживанию с муниципального уровня. То есть 5 комплексных центров - 4 по районам и 1 городской - переходят на региональный уровень. Решение вопроса по социальному управлению, которое исполняет полномочия по предоставлению мер социальной поддержки, пока еще не принято», - сообщила она.

Выяснилось, что подведомственных учреждений у управления практически не осталось - только МАУ «Детское и лечебное питание».

Алексей Шуварин напомнил: когда-то похожая ситуация была с городским управлением здравоохранения. Оно было расформировано в 2015 году. После того как все больницы перешли в областное подчинение, у управления осталось только одно подведомственное учреждение - детский санаторий «Солнышко». Впоследствии в областную собственность передали и его.