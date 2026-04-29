Губернатор: Президент одобрил перенос срока уплаты долгов регионами

Президент страны Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» перенести сроки погашения задолженностей регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Обращение к главе государства приняли на собрании фракции «Единой России» в Государственной думе, которое состоялось 24 апреля. 27-го числа на Совете законодателей президент поручил правительству, депутатам и сенаторам разработать правовую базу для осуществления инициативы.

«Высвободившиеся в регионах средства в размере порядка 100 миллиардов рублей предлагается направить на решение социальных вопросов - строительство школ и детских садов, а также реализацию других пунктов Народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений граждан», - пояснил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в 2025 году по решению главы государства регионам списали 2/3 долга по бюджетным кредитам. Средства направили на объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Непосредственно Пензенская область тогда получила дополнительно около 11 млрд рублей на улучшение качества жизни в регионе.

