Стали известны планы экс-главы Кузнецка Сергея Златогорского

На встрече с журналистами во вторник, 13 января, губернатор Олег Мельниченко ответил на вопрос о будущем экс-главы Кузнецка Сергея Златогорского.

Он напомнил: Златогорский сам попросился в отставку после того, как пробыл руководителем города больше десятка лет.

«14 лет на такой должности тяжело», - признал Олег Мельниченко.

Он рассказал, что Сергей Златогорский попросил дать ему отдохнуть. «Сейчас отдыхает. Как только отдохнет, созреет - придет», - сообщил глава региона.

По его сведениям, Сергей Златогорский хотел на преподавательскую работу. «Он в свое время преподавал, наверное, хочет что-то вернуть», - добавил губернатор.

Златогорский покинул пост главы Кузнецка в ноябре 2025-го.

«Это давалось непросто. Город специфический, и должность специфическая. Это единственное муниципальное образование, где почти 80 000 народу напрямую вываливает на главу. В сельских районах есть сельсоветы, сельские, поселковые администрации. В Пензе есть районные администрации. В Заречном - как у нас, но там народу поменьше и штат администрации побольше», - пояснил он на последней своей планерке в администрации, состоявшейся 17 ноября.

По словам Сергея Златогорского, он «прощал сам себе» отпуска, часто сталкивался с форс-мажорами. Все это подорвало его здоровье.