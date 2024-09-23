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Политика

Появилось Министерство региональной безопасности Пензенской области

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В Пензенской области министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей переименовали в министерство региональной безопасности.

Указ о внесении изменений в структуру исполнительных органов губернатор Олег Мельниченко подписал 19 сентября.

Следом вышло постановление председателя правительства Николая Симонова, которым министру Василию Ложкину поручено провести необходимые организационные мероприятия, утвердить структуру и штатное расписание нового ведомства.

Ранее сообщалось о переименовании двух других структур: до 1 сентября 2024 года сфера транспорта должна была перейти от минцифры к минстрою.

Указ об изменении полномочий этих министерств губернатор подписал 5 июля. Согласно документу, вопросами транспортного обслуживания населения должен заниматься не Сергей Балакин (возглавляемое им учреждение станет называться министерством цифрового развития и связи), а Александр Гришаев (он будет руководить министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства). Пока ведомства носят прежние названия.

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