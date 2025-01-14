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Политика

Экс-глава Мокшанского района утвержден в новой должности

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Экс-глава Мокшанского района Николай Тихомиров утвержден в должности председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

О том, что чиновнику предложен этот пост, стало известно в конце ноября 2024 года. Кадровые изменения тогда анонсировал губернатор Олег Мельниченко.

Николай Тихомиров более 10 лет координировал деятельность администрации Мокшанского района, на его место пришла Алевтина Решетченко, которая до этого 7 лет возглавляла администрацию Наровчатского района.

Что касается совета муниципальных образований, то ранее его председателем являлся Вячеслав Демичев - бывший руководитель Бессоновского района.

Демичев в свое время сменил на посту Василия Трохина, который до работы в ассоциации несколько лет состоял в должности зампреда правительства Пензенской области.

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Источник — фото Совета муниципальных образований Пензенской области
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