Экс-главе Мокшанского района предложили новое место

29.11.2024 | 11:59

Экс-глава Мокшанского района Николай Тихомиров может возглавить ассоциацию «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил губернатор Олег Мельниченко, огласивший кадровые перестановки в муниципальных образованиях региона.

Николай Тихомиров координировал деятельность администрации Мокшанского района более 10 лет - с 2013 года. На его место пришла Алевтина Решетченко.

29 ноября она заняла должность заместителя главы, а также взяла на себя функции руководителя. До этого она 7 лет возглавляла администрацию Наровчатского района.

Что касается совета муниципальных образований, то сейчас его председателем является Вячеслав Демичев - бывший руководитель Бессоновского района. Он сменил на посту Василия Трохина, который до работы в ассоциации несколько лет являлся зампредом правительства Пензенской области.