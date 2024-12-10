Прямая линия с губернатором начнется в 17:00

10.12.2024 | 13:47

Во вторник, 10 декабря, состоится прямая линия с губернатором Олегом Мельниченко. Он будет отвечать на вопросы жителей Пензенской области с 17:00.

Трансляция будет идти в эфире трех пензенских телеканалов, в аккаунтах главы региона и на официальных страницах Пензенской области.

«Ответы будут даны каждому, даже если вопрос не прозвучит в эфире», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Обратиться к губернатору можно несколькими способами:

- через электронную форму с помощью портала «Госуслуги. Решаем вместе»;

- письмом на электронную почту vopros58@yandex.ru;

- через чат-бот в Telegram;

- по телефону 8 (8412) 927-000 (добавочный 4).