Алевтина Решетченко стала главой Наровчатского района

09.08.2023 | 16:28

В среду, 9 августа, на очередной сессии собрания представителей избрали главу Наровчатского района. Ею стала Алевтина Решетченко.

Ее кандидатура была поддержана единогласно.

Алевтину Решетченко назначили главой администрации Наровчатского района в ноябре 2017 года, в ноябре 2022-го - переназначили. Теперь она также руководит районом, но с более коротким названием должности.

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов) и Лопатинском (Ольга Лапшина).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.