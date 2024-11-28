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Политика

По итогам конкурса избрали главу Пензенского района

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В четверг, 28 ноября, Сергея Балакина по результатам конкурса избрали главой Пензенского района Пензенской области.

В ходе 5-й сессии Собрания представителей района пятого созыва его кандидатура была поддержана единогласно, сообщили в местной администрации.

Сергей Балакин с сентября был исполняющим полномочия главы района.

Ранее, с 2021 года, он являлся министром цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

О том, что предыдущий руководитель Пензенского района Игорь Белов оставил свой пост после трех лет работы, стало известно 10 сентября.

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Источник — фото администрации Пензенского района
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