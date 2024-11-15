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Политика

Вадим Супиков присоединился к акции «Коробка храбрости»

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков присоединился к благотворительной акции «Коробка храбрости», инициированной партией «Единая Россия».

Она направлена на оказание помощи детям, проходящим длительное и сложное лечение в больницах.

Сбор игрушек, игр и наборов для занятий творчеством организован региональным отделением партии и штабом общественной поддержки. Так специальный бокс установлен в ТЦ «Суворовский».

Вадим Супиков присоединился к акции «Коробка храбрости»

Вадим Супиков приобрел для «Коробки храбрости» развивающие игры. «Подарки помогают поднять детям настроение, занять их игрой и в конечном итоге ускорить процесс выздоровления», - отметил он.

Сбор идет до 5 декабря. Затем «Коробку храбрости» передадут в областную детскую больницу.

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Источник — фото областного заксобра
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