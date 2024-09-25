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Политика

У главы Пензы появился новый заместитель

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Пост заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства с приставкой «и. о.» заняла Дарья Просточенко. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.

Она приступила к исполнению обязанностей с 25 сентября, сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления. Прежде работала в должности заместителя начальника управления муниципального имущества.

До этого пост замглавы администрации почти полтора года занимала Юлия Ляпина. Она покинула его 11 сентября 2024-го.

Ляпина возглавила МУП по очистке города, который занимается благоустройством, захоронением твердых коммунальных и производственных отходов, сбором и обработком жидких отходов, а также отловом безнадзорных животных.

У главы Пензы Александра Басенко еще 4 зама: Олег Денисов (по организации деятельности администрации), Сергей Волков (по социальной политике), Ильдар Усманов (по городскому хозяйству) и Ярослав Щигорев (по земельным и градостроительным вопросам).

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Источник — фото Пензенской гордумы
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