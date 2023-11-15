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Общество

Скончался прокурор Пензенской области Алексей Павлов

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В среду, 15 ноября, на 47-м году жизни скончался прокурор Пензенской области, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Алексей Павлов.

Алексей Павлов родился 14 июня 1977 года. С 2000-го он служил в органах прокуратуры, пройдя путь от старшего помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до прокурора Пензенской области.

Также его служебная деятельность была связана с Республикой Башкортостан и Самарской областью.

Алексей Павлов неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации.

8 декабря 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павлова прокурором Пензенской области. С этого времени он руководил надзорным органом в регионе.

Прощание с умершим пройдет в четверг, 16 ноября, с 10:00 до 12:00 в центре культурного развития «Дом офицеров» (г. Пенза, ул. Ленинградская, 1а). Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», Алексея Павлова похоронят в Чувашии.

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Источник — фото прокуратуры Пензенской области
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