И. о. прокурора Пензенской области стал Александр Лейзенберг

16.11.2023 | 15:40

Со среды, 15 ноября, исполнение обязанностей прокурора Пензенской области возложено на Александра Лейзенберга. Соответствующий приказ, подписанный Генеральным прокурором РФ, поступил в региональный надзорный орган 16-го числа.

Ротация потребовалась в связи со смертью Алексея Павлова, занимавшего этот пост с декабря 2021 года.

Алексей Борисович скончался в ночь на 15 ноября после продолжительной болезни. 16-го числа в «Доме офицеров» состоялась церемония прощания, на которой присутствовали первые лица города и области. Похоронят его в Чувашии.

Александр Лейзенберг до этого являлся первым заместителем прокурора.

После ухода предшественницы Павлова Натальи Канцеровой и до появления в регионе Алексея Борисовича обязанность возглавить областную прокуратуру возложили также на Лейзенберга.