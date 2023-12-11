В Кузнецке назначен новый заммэра по вопросам ЖКХ

11.12.2023 | 18:00

В администрации Кузнецка произошли кадровые изменения. О них на совещании в понедельник, 11 декабря, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«С сегодняшнего дня штатным заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ является Николаев Алексей Николаевич. Прошу любить и жаловать.

Он в статусе исполняющего обязанности много довольно-таки уже трудится, готовил город к зиме, паспорт готовности обеспечивал. Поэтому работу эту знает», - отметил Златогорский.

Ранее эту должность занимал Алексей Салмин, отправившийся в длительную командировку.

«Когда он вернется, займет свое достойное место с учетом накопленного опыта, у него широкий спектр знаний и навыков, будет заниматься тоже важным участком, но по другому направлению. Дай бог, чтобы приехал живым-здоровым», - высказался глава города.