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Политика

В Кузнецке назначен новый заммэра по вопросам ЖКХ

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В администрации Кузнецка произошли кадровые изменения. О них на совещании в понедельник, 11 декабря, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«С сегодняшнего дня штатным заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ является Николаев Алексей Николаевич. Прошу любить и жаловать.

Он в статусе исполняющего обязанности много довольно-таки уже трудится, готовил город к зиме, паспорт готовности обеспечивал. Поэтому работу эту знает», - отметил Златогорский.

Ранее эту должность занимал Алексей Салмин, отправившийся в длительную командировку.

«Когда он вернется, займет свое достойное место с учетом накопленного опыта, у него широкий спектр знаний и навыков, будет заниматься тоже важным участком, но по другому направлению. Дай бог, чтобы приехал живым-здоровым», - высказался глава города.

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