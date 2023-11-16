ЕР: В бюджет заложены средства на поддержку сельхозпроизводителей

16.11.2023 | 10:02

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений Президента РФ и положений народной программы партии.

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учетом поправок «Единой России» принят во втором, основном чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Так, на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей.

Предусмотрено существенное увеличение расходов на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5%, что обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиарда рублей.

Еще одно направление - детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела еще 3 миллиарда рублей.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На это заложено 6 миллиардов рублей.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиарда на возвращение в оборот сельхозземель и около 3 миллиардов рублей - на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объем дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населенных пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Супиков напомнил, что за основу регионального бюджета принят документ, прошедший «нулевое чтение» в правительстве.

«Неизменным остается гарантированное исполнение всех социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, выплаты и льготы участникам спецоперации и членам их семей, охрану здоровья людей», - подчеркнул Вадим Супиков.