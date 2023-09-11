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Политика

Бывший заммэра Пензы возглавил ликвидируемое управление

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Бывший заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Руслан Тинчурин возглавил ликвидируемое эксплуатационно-хозяйственное управление регионального правительства.

Соответствующее изменение в постановление глава кабмина Николай Симонов внес 7 сентября.

Если первоначально обязанности начальника государственного казенного учреждения, расположенного на улице Московской, 110, исполняла Анна Задохина, то теперь и. о. является Тинчурин.

Именно на него возлагается ответственность за ликвидационные процедуры.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте структуры, основная цель деятельности управления - обслуживание зданий, помещений, сооружений, входящих в собственность региона.

Все работники будут уволены. Правопреемником учреждения станет управление делами губернатора и правительства Пензенской области.

Руслан Тинчурин уволился из мэрии по собственному желанию 15 августа. Он не пробыл в должности и года - заместителем главы администрации его назначили 31 октября 2022-го. Ранее чиновник занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы.

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