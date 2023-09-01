Главой Сосновоборского района стал Олег Вдовин

01.09.2023 | 10:06

В четверг, 31 августа, на 14-й сессии собрания представителей избрали главу Сосновоборского района. По единогласному решению им стал Олег Вдовин.

Олег Вдовин - бывший директор Пензенского лесного колледжа. В марте 2022-го, после отставки главы администрации Сосновоборского района Владимира Едалова, его назначили исполняющим обязанности. От приставки «и. о.» Вдовин избавился в апреле того же года.

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная убрать двуглавие (когда есть глава муниципального образования и глава администрации. - Прим. ред.). Она коснется 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов), Лопатинском (Ольга Лапшина), Наровчатском (Алевтина Решетченко), Нижнеломовском (Николай Уракчеев), Иссинском (Николай Аргаткин) и Городищенском (Павел Мигин).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.