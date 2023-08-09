В Нижнеломовском районе избрали главу

09.08.2023 | 21:22

В среду, 9 августа, на очередной сессии собрания представителей избрали главу Нижнеломовского района.

Пост занял Николай Уракчеев. В 2014 году он стал главой администрации района, а до этого руководил администрацией Пачелмского района.

«Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Николая Уракчеева с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей», - сообщили в районной администрации.

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов), Лопатинском (Ольга Лапшина) и Наровчатском (Алевтина Решетченко).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.