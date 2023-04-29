Вадим Супиков в Совете законодателей обсудил поддержку участников СВО

29.04.2023 | 20:24

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в пленарном заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, состоявшемся в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 апреля.

Возглавили работу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В повестке дня - вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в контексте реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года.

Вячеслав Володин сделал акцент на отличительной черте Совета законодателей - участии законодательных собраний всех субъектов РФ. «Вы видите, что все ключевые вопросы, связанные с рассмотрением в Государственной думе, мы обязательно сверяем с вами», - отметил он.

Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость создания равных условий для всех, кто борется за Россию в Донбассе. Она подробно остановилась на помощи, в которой нуждаются бойцы СВО, получившие ранение, - от снижения бюрократических барьеров при прохождении медико-социальной экспертизы до профессиональной переподготовки контрактников. Председатель Совфеда поручила профильным министерствам наладить межведомственное взаимодействие для решения конкретных проблем бойцов.

Выступающие затронули вопросы установления статуса ветерана СВО, защиты трудовых прав участников спецоперации, поддержки в сферах образования и ЖКХ, совершенствования практики предоставления выплат.

«Участники заседания отметили необходимость повышения эффективности оказания поддержки участникам СВО и членам их семей. В то же время бюджетная обеспеченность, следовательно, и финансовые возможности субъектов отличаются. В этой связи поступило предложение разработать единый стандарт предоставления мер поддержки и направлять регионам адресную помощь на безусловное выполнение социальных обязательств в полном объеме», - прокомментировал итоги Вадим Супиков.

Он отметил, что в Пензенской области установлен ряд льгот, выплат и преференций. В частности, на апрельской сессии Законодательного собрания продлено действие закона об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Более 2 000 детей участников спецоперации получат бесплатные путевки в загородные лагеря.

В завершение мероприятия Валентина Матвиенко призвала руководителей региональных парламентов к непосредственной работе с людьми.

«В условиях спецоперации давайте концептуально менять стиль работы. Главное внимание - людям!» - обозначила она задачу.