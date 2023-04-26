Депутат пензенского Заксобра отличился от коллег и раскрыл доход

26.04.2023 | 15:53

Большинство депутатов Законодательного собрания Пензенской области воспользовались правом не предавать огласке итоги своей финансовой деятельности в 2022 году.

На официальном сайте регионального парламента появилась обобщенная информация, где говорится, что все 36 депутатов «представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок». Нарушителей нет.

Исключением стал заместитель председателя Заксобра Павел Куликов, который пожелал обнародовать данные.

«За 2022 год я получил общий доход в размере 1 млн 456 тыс. 48 рублей 35 копеек. Уверен, что в списке депутатов Законодательного Собрания Пензенской области по этому показателю я занимаю одну из самых последних строк. Все движимое и недвижимое имущество, которым я владею, находится на территории Российской Федерации», - написал он у себя в Telegram.

Он уточнил для своих подписчиков, что «общая сумма состоит из: дохода по основному месту работы (вице-спикер регионального парламента, с сентября 2022 года); дохода по прежнему месту работы (помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, до сентября 2022 года); дохода от ценных бумаг; дохода от сдачи квартиры в аренду; дохода от вкладов в банках».

Для сравнения: в документе за 2021 год Павел Куликов отчитался о доходе в 982 тыс. 99 рублей, за 2020-й - 545 тыс. 620. В последней опубликованной декларации значилось, что у него есть квартира (21,5 кв. м), половина квартиры (34,2 кв. м) и нежилое помещение (4 кв. м).

По итогам прошлогодних отчетов топ-3 самых обеспеченных депутатов Заксобра возглавил Федор Тощев, чей годовой доход оказался равен 581 млн 377 тыс. 537 руб. На втором месте был Юрий Старкин с 168 млн 77 тыс. 660 рублями. На третьем - Борис Кулагин, отчитавшийся о получении 96 млн 446 тыс. 41 рубля. Все три народных избранника осенью попали в новый состав регионального парламента.